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    • 01.09.2022 12:06
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    Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma ilçe tarihinin en büyük sentetik uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiler.

    15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi

    Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta jandarma ekipleri; uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracında yaptıkları aramada 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ile bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

    Olaylarla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hapın bugüne kadar ilçede yakalanan en yüksek sayıdaki sentetik uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi
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