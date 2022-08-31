Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 hayalleri yerle bir mi oluyor? Kan gövdeyi götürecek! 6'lı masa için yeni aday: "Gül gibi Kemalist işte!"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor. Son olarak muhalefetin gölge destekçisi Abdullah Gül, sazı eline aldı, 2018'de aday olmak için görüştüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcadı. 30 Ağustos mesajıyla ortaya çıkan Gül, adaylık için 6'lı masaya göz kırptı.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'I BOMBALADI: BEYPAZARI O KOLTUK İÇİN REFERANS OLAMAZ
CHP'li bir vekile "O kazanamaz" ifadesini kullanan Gül CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı, "Beypazarı o koltuk için referans olamaz." dedi.
NE GARİP NE DE ŞAŞIRTICI
Sabah gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok, Gül'ün 30 Ağustos mesajlarını köşelerinde değerlendirdi. Abdullah Gül'ün seçimler öncesi Kemalist kartını oynadığına dikkat çeken Melih Altınok, "Abdullah Gül gibi, düne kadar "İslamcı" takılan siyasi figürlerin, 2023 seçimleri öncesinde maske değiştirip "Aslında içten içe ne kadar Kemalist olduklarını" kanıtlamaya çalışmaları ne garip ne de şaşırtıcı geliyor bana. Gül gibi Kemalist işte... Diğerlerinden fazlası var, eksiği yok." ifadelerini kullandı.