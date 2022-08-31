Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 hayalleri yerle bir mi oluyor? Kan gövdeyi götürecek! 6'lı masa için yeni aday: "Gül gibi Kemalist işte!"

MAKAM HIRSI BİR KEZ BÜNYEYE GİRDİ Mİ SON NEFESE DEK ÇIKMIYOR

Gül'ün 6'lı masaya adaylık sinyali vermesini yorumlayan Kaplan ise, "CHP-İyi Parti kitlesine, "Ben de sizin gibi laikim, ben de Atatürkçüyüm" mesajı vermeye çalışmış. "Tehlikenin farkında mısınız?" diye kendisini ve başörtülü eşini hedef gösterenlere "Maskeli balonuzun farkındayım, beni de aranıza alın" demiş. Şuur, hafıza, vefa... İnsan her şeyi yitirebiliyor da makam hırsı bir kez bünyeye girdi mi son nefese dek çıkmıyor bazen sanırım." dedi.

'BEN DE LAİKİM, BENİ DE SEVİN'

'Adayımız, bugüne kadar beraber yürüdüğümüz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir.' Başbakan Erdoğan, 24 Nisan 2007'deki grup toplantısında, partisinin cumhurbaşkanı adayını bu coşkulu sözlerle duyurmuştu.

Nisan 2007 başında ilk "Cumhuriyet Mitingi", Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlendi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon gibi isimler, "Unutmasınlar, tehlikenin farkındayız" konuşmaları yaptı. "Tehlikenin farkında mısınız?" reklam kampanyaları yapıldı. O reklam filmlerinde ne yoktu ki? Atatürk'ün ölüm tarihi 2007 olarak belirtiliyor, başı açık bir kadına siyah başörtüsü takılıyor, yazılar Arapça harflerle yazılıyor, saatler geri geri dönmeye başlıyordu.

27 Nisan 2007'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda 357 kabul oyu çıkmasına rağmen, Sabih Kanadoğlu icadı 367 absürtlüğü devreye sokuldu. Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle CHP, seçimleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Tüm bunların olduğu gece, Genelkurmay Başkanlığı, tarihinin utanç vesikalarından olan e-muhtırayı internet sitesine koydu. Anayasa Mahkemesi de CHP'nin itirazını kabul edince ilk tur oylama iptal edildi.