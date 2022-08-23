Kılıçdaroğlu büyükelçilere itiraz mı edecek? 6’lı masada adaylık hesapları! Kulislerde Abdullah Gül ve Mansur Yavaş iddiası

12 Şubat 2022'den itibaren toplanan ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda henüz bir yol kat edemeyen 6'lı masa yandaşlarını da kızdırmaya başladı.
Türkiye muhalefetten bir aday beklerken yapılan son toplantıda en net detayın yenilen yemek olması da tepkilere neden oldu.
Saadet Partisi liderleri Ata Tohumu menüsüyle ağırladı! Fondaş medya bütün ayrıntılarıyla yazdı menüde olanları.
Düğün Çorbası- Güveç, Bulgur Pilavı-Söğüş- Havuç Tarator- Ezme-Közlenmiş Patlıcan-Çoban Salata-Sütlaç-Baklava…
Kronik muhalif dediğimiz isimler bile 'Masa altın gününe döndü' açıklamaları yapmaya başladı.
ABDULLAH GÜL MÜ MANSUR YAVAŞ MI?
Ankara kulislerinin merkezinde 2 ismin olduğunu söyleyen Milliyet yazarı Zafer Şahin, "Gül'ün 30 Ağustos'ta bir açıklama yapacağı ve adaylık sinyali vereceği iddia ediliyor. Son dönemde Gül'e yakın bazı isimlerdeki dikkat çekici hareketlilik bu iddiaya dayanak olarak gösteriliyor. Benzer bir iddia Mansur Yavaş için dile getiriliyor. Yavaş'ın aday gösterilmesini isteyen bir ekibin 29 Ekim gününü beklediği, o gün yapılacak bir çağrıyla 100 bin imza için harekete geçileceği konuşuluyor" dedi.