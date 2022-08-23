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    • 23.08.2022 08:38
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    Kılıçdaroğlu büyükelçilere itiraz mı edecek? 6'lı masada adaylık hesapları! Kulislerde Abdullah Gül ve Mansur Yavaş iddiası

    6'lı masanın son toplantısı da muhalefeti destekleyenleri hüsrana uğrattı. Tam 6 aydır muhalefetten Cumhurbaşkanı adayı beklenirken, masa ortakları toplanıp ata tohumlarından yemek yemeyi alışkanlık haline getirdi. Öyle ki muhalif medya bile içi boş toplantılara isyan etmeye başladı. Ankara kulislerinde ise adaylık için dikkat çeken iki isim bulunuyor: Abdullah Gül ve Mansur Yavaş. Öte yandan ANAR eski Genel Müdürü İbrahim Uslu'nun büyükelçilere hazırladığı rapor gündeme bomba gibi düştü. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak ediliyor. Büyükelçilere itiraz mı edecek yoksa kendisine dayatılan ismin elini havaya mı kaldıracak?

    Kılıçdaroğlu büyükelçilere itiraz mı edecek? 6’lı masada adaylık hesapları! Kulislerde Abdullah Gül ve Mansur Yavaş iddiası

    12 Şubat 2022'den itibaren toplanan ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda henüz bir yol kat edemeyen 6'lı masa yandaşlarını da kızdırmaya başladı.

    Türkiye muhalefetten bir aday beklerken yapılan son toplantıda en net detayın yenilen yemek olması da tepkilere neden oldu.

    Saadet Partisi liderleri Ata Tohumu menüsüyle ağırladı! Fondaş medya bütün ayrıntılarıyla yazdı menüde olanları.

    Düğün Çorbası- Güveç, Bulgur Pilavı-Söğüş- Havuç Tarator- Ezme-Közlenmiş Patlıcan-Çoban Salata-Sütlaç-Baklava…

    Kronik muhalif dediğimiz isimler bile 'Masa altın gününe döndü' açıklamaları yapmaya başladı.

    ABDULLAH GÜL MÜ MANSUR YAVAŞ MI?
    Ankara kulislerinin merkezinde 2 ismin olduğunu söyleyen Milliyet yazarı Zafer Şahin, "Gül'ün 30 Ağustos'ta bir açıklama yapacağı ve adaylık sinyali vereceği iddia ediliyor. Son dönemde Gül'e yakın bazı isimlerdeki dikkat çekici hareketlilik bu iddiaya dayanak olarak gösteriliyor. Benzer bir iddia Mansur Yavaş için dile getiriliyor. Yavaş'ın aday gösterilmesini isteyen bir ekibin 29 Ekim gününü beklediği, o gün yapılacak bir çağrıyla 100 bin imza için harekete geçileceği konuşuluyor" dedi.

        Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise ANAR'ın eski Genel Müdürü İbrahim Uslu'ya dikkat çekti.

        Övür, CHP için çalışan Uslu tarafından Büyükelçilere hazırlanan raporda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan yüksek oy oranında olduğunun belirtilmesi hakkında "Bu durumda veya farklı bir öneri dayatıldığında, Kılıçdaroğlu, o büyükelçilere itiraz mı eder yoksa çaktırmadan önüne konulacak adayın elini mi havaya kaldırır?" dedi.

        İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

        Saadet Partisi'ndeki son toplantıya bakın. Bırakın ekonomide yaşanan krizi, çok eleştirdikleri Suriye ve Mısır politikası değişirken onu bile konuşmamışlar. Bu işte bir gariplik yok mu?
        Görünen o ki bu durum seçim tarihi resmen açıklanana kadar devam edecek.
        İyi de yönetiliyor. Aylardır içi boş bir tartışma gündemden inmiyor ve hiçbir şey tesadüfi değil. 6'lı masanın aktörleri bile... Buna HDP ve Demirtaş da dahil. Hepsinin ortak özelliği, Erdoğan düşmanlığı... Masada yüzde 1'i bulmayan Davutoğlu, Karamollaoğlu, Uysal var ama aynı oranda oy alacağı varsayılan ve iktidara da muhalefet eden Muharrem İnce, Fatih Erbakan veya DSP yok.
        İşin bamteli de, Başkan Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya itiraz etmeyecek isimlerin bir araya getirilmesi. Tek amaç bu olduğu için de Suriye'de, Doğu Akdeniz'de veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin rolü konuşulmuyor, PKK ve FETÖ'ye karşı mücadele gibi çetrefilli konulara girilmiyor.
        Bundan sonra da aylarca "Aday kim?" diye tartışırsak şaşırmayalım.

        Bu stratejinin akıl hocası görünür olmasa da yürütücüsü belli: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Kılıçdaroğlu, son 10 yılda Baykalcıları, Atatürkçüleri partiden atarak ve CHP'yi "dikensiz gül bahçesi" yaparak bu noktaya geldi. O güçle "o makamın sahibi" diye havaya giren, Akşener'in "Fatih" ilan ettiği Ekrem İmamoğlu'na da ayar verdi. Gerçi İmamoğlu ayar yedi ama makam sevdasından da vazgeçmedi, pusuda bekliyor. Şimdi sıra Mansur Yavaş'ta... Onu da yine Akşener öne sürdü. Anlaşılan bir süre de Yavaş'ın adaylığı gündemde kalacak.
        Bu tablo bize, HDP'yi de, İyi Parti'yi de baraj altında kalmaktan kurtaran ve iktidara karşı "tahrip siyaseti" izleyen Kılıçdaroğlu'nun gizli gücünü gösteriyor. Karşımızda kendi partisinin oyunu artıramayan ama siyaset mühendisliğiyle muhalefeti dizayn eden bir Kılıçdaroğlu var. Bir anlamda 6'lı masanın "tek adamı"...
        İyi Parti'den gelen tek tük itirazlar da süreci renklendiriyor, o kadar. Zaten DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'nin itiraz edecek durumu yok. Bu halleriyle Meclis'e bile giremeyecekleri için CHP'ye mecburlar.
        Peki, bütün bunlar Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına yeter mi?

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu büyükelçilere itiraz mı edecek? 6'lı masada adaylık hesapları! Kulislerde Abdullah Gül ve Mansur Yavaş iddiası
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