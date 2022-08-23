Kılıçdaroğlu büyükelçilere itiraz mı edecek? 6’lı masada adaylık hesapları! Kulislerde Abdullah Gül ve Mansur Yavaş iddiası

İşte Övür'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

Saadet Partisi'ndeki son toplantıya bakın. Bırakın ekonomide yaşanan krizi, çok eleştirdikleri Suriye ve Mısır politikası değişirken onu bile konuşmamışlar. Bu işte bir gariplik yok mu?

Görünen o ki bu durum seçim tarihi resmen açıklanana kadar devam edecek.

İyi de yönetiliyor. Aylardır içi boş bir tartışma gündemden inmiyor ve hiçbir şey tesadüfi değil. 6'lı masanın aktörleri bile... Buna HDP ve Demirtaş da dahil. Hepsinin ortak özelliği, Erdoğan düşmanlığı... Masada yüzde 1'i bulmayan Davutoğlu, Karamollaoğlu, Uysal var ama aynı oranda oy alacağı varsayılan ve iktidara da muhalefet eden Muharrem İnce, Fatih Erbakan veya DSP yok.

İşin bamteli de, Başkan Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya itiraz etmeyecek isimlerin bir araya getirilmesi. Tek amaç bu olduğu için de Suriye'de, Doğu Akdeniz'de veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin rolü konuşulmuyor, PKK ve FETÖ'ye karşı mücadele gibi çetrefilli konulara girilmiyor.

Bundan sonra da aylarca "Aday kim?" diye tartışırsak şaşırmayalım.