Muhalif medyadaki Kılıçdaroğlucular-İmamoğlucular savaşı kızışıyor! FOX TV'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV'ye olay gönderme!

İş değil tatil yaparak İstanbul'da güven kaybetmesine, bizzat genel başkanı tarafından önü kesilmesine rağmen adaylıktan vazgeçmediği söyleniyor. Buna örnek olarak da Fox TV-Halk TV arasında adı konmamış kavga veriliyor. Denilenlere göre, Erdoğan Toprak operasyonuyla Fox TV, rota değiştirip Kılıçdaroğlu'nu destekleyince, İmamoğlu da buna televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçişini sağlayan bir hamleyle cevap vermiş.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Küçükkaya'yla Çanakkale'deki evinde buluşmuş. Küçükkaya'nın yanında bir gazeteci daha varmış. İlk bakışta garip gelebilir ancak dün CHP'nin yayın organı Halk TV'de Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye operasyon çekilmişti, bugün de Kılıçdaroğlu'na çekiliyor, hiç şaşırtıcı değil.