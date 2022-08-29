Muhalif medyadaki Kılıçdaroğlucular-İmamoğlucular savaşı kızışıyor! FOX TV'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV'ye olay gönderme!

28 Şubat'tan bu yana 6 kez toplanan ancak henüz bir aday belirleyemeyen 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederken muhalif medya Ekrem İmamoğlucular ve Kılıçdaroğlucular olarak ikiye ayrılmıştı.
İmamoğlu, kendisini eleştiren FOX TV'ye resmen savaş açtı. Otel odalarında gizlice görüşmeler yaptığı İsmail Küçükkaya'yı Halk TV'ye aldırdı.
Küçükkaya'nın transferi için ödenen 3 milyon dolar ise İmamoğlu'nun cebinden çıktı.
FOX TV'DEN HALK TV VE KÜÇÜKKAYA'YA GÖNDERME
Uzun süre konuşulan Küçükkaya transferi hakkında FOX TV'nin nasıl bir cevap vereceği büyük merak konusu olmuştu.
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk yeni dönem yayın ilkelerini anlatırken sözlerine "Neysek oyuz" diye başlayıp "İzleyicimiz star, starımız da sıradandır" dedikten sonra yaklaşık 10 yıl boyunca görev aldığı FOX TV'den Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya ile kanala göndermelerde bulundu:
"Yüksek enflasyon haberini ekrana taşıyıp da çalışanlarımızı karın tokluğuna çalıştırmayız… Olduğumuz gibi görünürüz ve göründüğümüz gibi oluruz. Ne diyorsak o. Nasıl yaşıyorsak, felsefemiz neyse içeride çalışanlarımız da odur. Bunu da buradan belirteyim."
Şentürk'ün "Yüksek enflasyon haberini ekrana taşıyıp da çalışanlarımızı karın tokluğuna çalıştırmayız…" şeklindeki ifadesi Halk TV'ye gönderme olarak algılandı.