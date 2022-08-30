Ne İYİ Parti, ne Yavaş ne de İmamoğlu... Kemal Kılıçdaroğlu adeta çıldıracak! İşte 2023 yolundaki asıl büyük kabusu

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda giriştiği çabalar ve attığı adımlar İYİ Parti vetosuna takılırken bir yandan da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor.
Fotoğrafta: 2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İP Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ PARTİ 'YAVAŞ'TAN SAFINI BELLİ ETTİ
Akşener'in İYİ Parti'si 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak kesin bir dille Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtirken yavaş 'yavaş' da safını belli etti.
Meral Akşener'in prensi, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu belirterek 2023 için Yavaş'ı işaret etti.
CHP'li Barış Yarkadaş da 'yorum değil, bilgi' vurgusu yaparak, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediğini kesin bir dille ifade etti.