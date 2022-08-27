Avukatları karara itiraz etti! İmam Hatiplilere hedef gösteren Gülşen: Tutuksuz yargılama talep ediyorum









Gülşen hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrar ederek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunduğu her an gelirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü popçu Gülşen'i 6 kişilik avukat grubunun savunduğu açıklandı.



İŞTE GEREKÇESİ

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili gerekçe açıklandı. Buna göre mahkeme, "Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik Etme" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi olduğunu vurguladı. Şarkıcının kaçma şüphesi nedeniyle adli kontrol kararının yetersiz kalacağı açıklandı.