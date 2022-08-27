Avukatları karara itiraz etti! İmam Hatiplilere hedef gösteren Gülşen: Tutuksuz yargılama talep ediyorum

Şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği bir konser sırasında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve önceki gün tutuklanarak cezaevine konulan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nu dün eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.
Çolakoğlu'nun yanında Gülşen'in avukatları da vardı. Gülşen'in tutuklanma kararına itiraz edildi. Popçunun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.
Gülşen hakimlik sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrar ederek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunduğu her an gelirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü popçu Gülşen'i 6 kişilik avukat grubunun savunduğu açıklandı.
İŞTE GEREKÇESİ
Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili gerekçe açıklandı. Buna göre mahkeme, "Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik Etme" suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesi olduğunu vurguladı. Şarkıcının kaçma şüphesi nedeniyle adli kontrol kararının yetersiz kalacağı açıklandı.
DURUMU GAYET İYİ
Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran, dün Gülşen'i ziyaret etti. Çıkışta, "Durumu gayet iyi. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Teknik takipler yapılıyor" dedi.