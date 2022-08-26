Altılı masada kavgasız gün yok! CHP'li Gürsel Tekin: Millet İttifakı'nın adayı CHP'li olmalı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği muhalefet partileri bir araya gelerek 6'lı masayı oluşturmuştu. 2023 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda hala ortak bir karara varamayan partiler, adaylık için adı geçen isimler üzerinden birbirlerine düşmüştü.
KILIÇDAROĞLU İSTİYOR, İYİ PARTİ İSTEMİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından her fırsatta aday gösterilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına karşı çıkmıştı.
KAVUNCU'NUN SÖZLERİ CHP'Yİ KIZDIRDI: NEZAKETSİZLİK
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı.