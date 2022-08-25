CHP, İmam Hatiplilere hakarete arka çıktı! Gülşen'in seviyesizliğine 'şaka' dendi, Kılıçdaroğlu yargı camiasını hedef gösterdi

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip camiasını hedef alan ve ötekileştiren hadsiz sözleri büyük bir infiale neden olmuş, toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde helalleşme tiyatrosuna soyunan CHP ise, Gülşen'in hadsizliğine adeta arka çıktı.
Seviyesizliği nedeniyle ifade vermeye giden Gülşen
CHP'li isimlerden şarkıcının seviyesizliğine peş peşe destek mesajları geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatip camiasını hedef alan skandal sözlere adeta kalkan oldu.
Kılıçdaroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twiter üzerinden açıklamalarda bulundu.
İMAM HATİPLİLER SAPIK OLARAK DAMGALANDI, KILIÇDAROĞLU 'ŞAKA' DEYİP HEDEF SAPTIRDI
İmam Hatiplilerin 'sapık' olarak damgalanmasını 'şaka' olarak akıllara durgunluk veren Kılıçdaroğlu, "Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için" sözleriyle iktidarı hedef alıp, konuyu bağlamından uzaklaştırdı.