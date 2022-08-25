CHP, İmam Hatiplilere hakarete arka çıktı! Gülşen'in seviyesizliğine 'şaka' dendi, Kılıçdaroğlu yargı camiasını hedef gösterdi







MİLLİ, MANEVİ HER ŞEYE DÜŞMAN OLAN KANAS CANAN YİNE SAHNEDE

O isimlerden en dikkat çekeni, Kanas Canan lakabıyla bilinen teröre destek veren söylemleri ile ön plana çıkan CHP'nin DHKP-C komiseri Canan Kaftancıoğlu oldu.



Milli ve manevi ne varsa düşman olan Kaftancıoğlu, Gülşen'in İmam Hatiplileri 'sapık' olarak damgalayan çirkin sözlerine arka çıkarak şu ifadeleri kullandı;



"Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler. Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığınz espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı #Gülşen'e yapılanlara bir de bu açıdan bakın"