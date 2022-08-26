Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'söyledim yaptılar' algısı yine boşa düştü! Köstebek kim?

Son dönemde hükümetin açıklamaya hazırlandığı destek paketleri ve müjdeleri önceden haber alıp 'ben söyledim yaptılar' algısı işlemek için açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son giriştiği 'icra affı' algısı da boşa çıktı.
Hükümetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp apar topar gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de icra affıyla sahneye çıktı
YAKLAŞIL 3 AYLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ
Kılıçdaroğlu 80 günlük çalışmayla hazırlanan düzenlemenin açıklanmasına günler kala "Borçlarınızı sakın ödemeyin" çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, işte "Kılıçdaroğlu-köstebek" ilişkisinin serüveni:
KYK MESELESİNDE HABERİ ALDI TWEET ATTI
Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00'da başlayıp 18.00'da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz'da sosyal medya üzerinden "Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısı yaptı.
ÖTV'DE 2 SAAT KALA MUTFAK VİDEOSU
Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi. Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: "Araba almayın ÖTV'yi indireceğiz."