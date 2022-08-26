Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'söyledim yaptılar' algısı yine boşa düştü! Köstebek kim?

80 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Yeşişafak'ın haberine göre, 28-29 Temmuz'da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz'daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10'dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos'ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos'taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu'dan "nokta atışı" bir video daha geldi. Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez'de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış "Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor" iddiasını güçlendirirken, Kılıçdaroğlu'nun hükümetin atacağı adımları kim ya da kimlerden haber aldığı merak konusu.

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