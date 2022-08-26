Gülşen cezaevine girdi! Parmaklıklar ardında ilk gecede sosyal medya o klibi konuştu! İmam Hatiplilere dil uzatmıştı: "Çekim yasası"

ÖZÜR DİLEDİ

Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.