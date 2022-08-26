Gülşen cezaevine girdi! Parmaklıklar ardında ilk gecede sosyal medya o klibi konuştu! İmam Hatiplilere dil uzatmıştı: "Çekim yasası"
Gülşen cezaevine girdi! Parmaklıklar ardında ilk gecede sosyal medya o klibi konuştu! İmam Hatiplilere dil uzatmıştı, o sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kamuoyunda büyük tepki çeken Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen'in ne kadar ceza alacağı merak konusu. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya Gülşen'in son klibi olan 'Lolipop'u konuştu. "Çekim yasası" yorumları yapılan klipte Gülşen cezaevinde...
GÜLŞEN CEZAEVİNE GİRDİ!
İmam Hatiplilere dil uzatmıştı... Gülşen'in parmaklıklar ardında ilk gecesinde sosyal medya o klibi konuştu!
Son dönemde konserlerinde tepki çeken harekerlerde bulunan Gülşen, LGBT bayrağı açmış, "En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın" demiş ve İmam Hatiplilere dil uzatmıştı...
Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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ÖZÜR DİLEDİ
Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.
Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.