İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İmam Hatiplilere hakarete destek çıktı: Yargı camiasını hedef aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı. Gülşen'in tutuklanması sonrası karara tepki göstererek Gülşen'e sahip çıkan İmamoğlu, "Bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Hukuk ve adalet biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım değildir" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, Gülşen'e destek açıklaması yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Yanlış yaptı diye eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını rencide etti diye bir şekilde hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir ama bu tür davranışların karşılığı hapis değildir."

CHP'li isimlerden şarkıcının seviyesizliğine peş peşe destek mesajları geldi: