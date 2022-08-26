İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İmam Hatiplilere hakarete destek çıktı: Yargı camiasını hedef aldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'e arka çıktı. Gülşen'in tutuklanması sonrası karara tepki göstererek Gülşen'e sahip çıkan İmamoğlu, "Bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Hukuk ve adalet biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım değildir" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri sebebiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu, Gülşen'e destek açıklaması yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir kişinin ettiği bir söz üzerine, bir kişi istiyor diye, bir sanatçı hapse atılıyorsa, bu olmaz. Yanlış yaptı diye eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını rencide etti diye bir şekilde hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir ama bu tür davranışların karşılığı hapis değildir."
CHP'li isimlerden şarkıcının seviyesizliğine peş peşe destek mesajları geldi:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatip camiasını hedef alan skandal sözlere adeta kalkan oldu.
Kılıçdaroğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twiter üzerinden açıklamalarda bulundu.
İMAM HATİPLİLER SAPIK OLARAK DAMGALANDI, KILIÇDAROĞLU 'ŞAKA' DEYİP HEDEF SAPTIRDI
İmam Hatiplilerin 'sapık' olarak damgalanmasını 'şaka' olarak akıllara durgunluk veren Kılıçdaroğlu, "Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için" sözleriyle iktidarı hedef alıp, konuyu bağlamından uzaklaştırdı.
YARGI CAMİASINI HEDEF GÖSTERDİ
CHP Genel Başkanı, seviyesiz sözleri nedeniyle Gülşen'in tutuklanmasına karar veren yargı camiasını da tehditkar bir üslup ile hedef alarak şu ifadeleri kullandı;
Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.
Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!