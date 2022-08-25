Gülşen'in imam hatiplileri hedef alan skandalına Fenerbahçe tribünlerinde destek!

Konserinde imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." ifadeleriyle imza attığı skandal büyük tepki çekti.

GÜLŞEN TUTUKLANDI

İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen, tutuklandı.

Gülşen İmam Hatiplileri hedef aldı! Fenerbahçe taraftarı da arka çıktı | VİDEO

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ SKANDALA DESTEK ÇIKTI

Skandala tepki yağarken CHP rezilliği 'espri' diye basitleştirmeye çalışarak Gülşen'e destek çıktı.

Ali Koç'un başkanlığından sonra siyasi açıklamalar ve tezahüratlarla sık sık gündeme gelen Fenerbahçe tribünleri de CHP'nin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Gülşen'e destek çıktı.

Fenerbahçe'nin Austria Wien'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, imam hatiplilere hakaret eden ve tutuklanan şarkıcı Gülşen'e destek vermek amacıyla, "Yurtta aşk, cihanda aşk" isimli şarkıyı söyledi.

SOSYAL MEDYADA TARAFTARLAR DURUMU ELEŞTİRDİ

Fenerbahçeli bazı tarafarlar tribünlerden Gülşen şakılarıyla skandala destek çıkarken sosyal medyada bazı taraftarlar da durumu eleştirdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE PUTİN TEZAHÜRATLARI

Ali Koç'un başkanlığı sonrası Fenerbahçe siyasi mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmış Türkiye'nin kararına birçok hukukçu destek verirken, bir spor kulübü olan Fenerbahçe ise tıpkı bir siyasi parti gibi hareket ederek tepki çeken bir açıklama yaparak kararı eleştirmişti.

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maçta benzer bir provokasyona imza atmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapan taraftarlar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp UEFA'dan ceza almıştı.