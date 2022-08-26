SON DAKİKA: İmam hatiplilere hakaret ettiği için cezaevine gönderilen Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
Son dakika haberleri.... Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, verdiği konserlerde tepki çeken birçok davranışa ve açıklamaya imza attı. Sırasıyla; bir dinleyicisinin kucağına oturan, kalçasına tokat attıran, LGBT propagandası ve anneler ile ilgili açıklama yapan Gülşen, şimdi ise hadsizce İmam Hatiplileri hedef aldı. Sahnede İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf edip onları sapık olmakla suçlayan sözde sanatçı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Tüm bu yaşanılanların ardından gözaltına alınan Gülşen, tutuklandı. Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İşte detaylar...
26.08.2022 17:17 - Son Güncelleme: 26.08.2022 17:17
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.
Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde performansından ziyade tercih ettiği sahne kostümleri ve konserindeki davranışları ile açıklamalarıyla konuşuldu.
Bi An Gel isimli şarkısını okuyan Gülşen'in şarkının temposuna ayak uydurup kucağına oturduğu erkek arkadaşı da şarkıcının kalçasına tokat attı.
Şarkıcı Gülşen çirkin sözlerle İmam Hatiplileri hedef aldı | VİDEO
Uzun süre tepkilerin odağında yer alan bu olayın ardından Gülşen, kendini "O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" şeklinde savundu.