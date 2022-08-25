Son dakika: İmam Hatipleri hadsizce hedef alan Gülşen'in tutuklanması talep edildi

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip camiasını hedef alan ve ötekileştiren hadsiz sözleri büyük bir infiale neden olmuş, toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, imam hatiplileri 'sapık' olarak damgalayan sözleri nedeniyle Gülşen hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Gülşen, evinden alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Gülşen'in tutuklanması talep edildi



ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK: BAŞKA BİR DİL BULACAĞIM

Adliye çıkışı soruları yanıtsız bırakan Gülşen, sosyal medya hesabından özür açıklaması yayınladı.

Gülşen, yaptığı açıklamada "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. inandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..." ifadelerini kullandı.

Seviyesizlği nedeniyle gözaltına alınan Gülşen'in savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şarkıcı, Miraç adlı müzisyenin 'imam' lakaplı olduğunu dikkat çekerek, "Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım"



Suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, grubunda Miraç adlı müzisyenin "imam" lakabı olduğunu belirterek "Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım" dedi.

Gülşen'in ifadesinde, "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" demesi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ifadesinde, "Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım" dedi.