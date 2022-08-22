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    • 22.08.2022 11:20
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    Gaziantep ve Mardin'deki katliam gibi kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti! Kazaları önlemede 7 yöntem

    Türkiye, cumartesi günü Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen katliam gibi kazalara kahroldu. Kazalarda 35 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Kazalarla ilgili sürücüler tutuklandı. Mardin Derik'te TIR şoförü ifadesinde 'frenim patladı duramadım' derken akıllara 'bu kazalar önlenebilir miydi' sorusu geldi. İşte kazaları önlemede 7 yöntem...

    Katliam gibi kazaları önlemede 7 yöntem

    Mardin ve Gaziantep'te aynı gün yaşanan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi trafik kazaları tüm Türkiye'yi sarstı. Feci olaylar, otobüs ve TIR kazalarının durdurulmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirirken uzmanlar, "hız sınırının düşürülmesi, ağır taşıtların her yıl 3 kez teknik muayeneden geçirilmesi, otoyollarda şerit disiplini, takip mesafesi ve hız denetimlerinin artırılması" gibi 7 önleme dikkat çekti.

    Mardin Derik'te katliam gibi kaza | Video

    SÜRÜCÜNÜN İFADESİ İHMALİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
    Derik'te neden oldukları kaza sonrası gözaltına alınan ve güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a getirilen 2 TIR sürücüsünün, SEGBİS ile ifadeleri alındı. TIR sürücülerinden U.G.'nin ifadesinde, "Rampadan inerken yavaş yavaş frene bastım. Ancak frenlerinin tutmadığını fark ettiğimde iyice frene asıldım. Ancak araç hızını kesmeyerek aksine daha da hızlanmaya başladı. Dörtlüleri yakarak kornaya uzun uzun bastım. Önüme çıkan araçlara çarpmamak için aracın direksiyonun sağa kırdım. Ondan sonra devrildim. Bazı vatandaşların beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum" dedi. Umut G. ifadesinde aracın bakımını bir ay önce yaptırdığını ve yüklediği gübrenin 27 ton olduğunu söyledi.

    2 TIR SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
    Sürücüler, SEGBİS ile alınan ifadelerinin ardından Derik nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği'nce 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    KAZALARI ÖNLEMEDE 7 YÖNTEM
    Trafik uzmanı Alpay Lök gibi Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği de TIR, otobüs kazalarının önlenmesi için acilen şu önlemlerin alınmasını istedi:

    * Avrupa Parlamentosu'nda mayısta alınan 'hızlar düşürülsün' kararının aksine ülkemizde 1 Temmuz'da otoyollarda otomobiller için alınan hız artışı kararı iptal edilmeli.

    * Otoyollarda hız, şerit disiplini ve takip mesafesi denetimleri yapılmalı.

        * Araç servisleri, denetim, kayıt ve sorumluluk altına alınmalı, merdiven altı önlenmeli.

        * UAB araç muayene kusurlar tablosu gözden geçirilmeli ve noksanlar giderilmeli.

        * Almanya'daki ESP denetimine benzer bir şekilde ağır ticari taşıtlar Makine Mühendisleri Odası (MMO) işbirliğiyle yetkili servislerde yılda üç ilave denetime alınmalı.

        * AdBlue/DPF/EGR, Elektronik Sürüş Destek Sistemi (ESP/AEBS/LDW) iptali önlenmeli

        * Hız sınırlayıcılar kamyonlarda saatte 90, otobüslerde 100km'ye ayarlanmalı.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜ: 'BİR ANDA HÂKİMİYETİ KAYBETTİM'
        Gaziantep'te devrilerek kurtarma ekibinin üzerine sürüklenen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait otobüsün sürücüsü Abdülkadir Memiş, ilk ifadesinde "Otoyolda Kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi." dedi. Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        Haberler Güncel Gaziantep ve Mardin'deki katliam gibi kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti! Kazaları önlemede 7 yöntem
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