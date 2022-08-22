Gaziantep ve Mardin'deki katliam gibi kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti! Kazaları önlemede 7 yöntem

Mardin ve Gaziantep'te aynı gün yaşanan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi trafik kazaları tüm Türkiye'yi sarstı. Feci olaylar, otobüs ve TIR kazalarının durdurulmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirirken uzmanlar, "hız sınırının düşürülmesi, ağır taşıtların her yıl 3 kez teknik muayeneden geçirilmesi, otoyollarda şerit disiplini, takip mesafesi ve hız denetimlerinin artırılması" gibi 7 önleme dikkat çekti.

Mardin Derik'te katliam gibi kaza | Video

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ İHMALİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Derik'te neden oldukları kaza sonrası gözaltına alınan ve güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a getirilen 2 TIR sürücüsünün, SEGBİS ile ifadeleri alındı. TIR sürücülerinden U.G.'nin ifadesinde, "Rampadan inerken yavaş yavaş frene bastım. Ancak frenlerinin tutmadığını fark ettiğimde iyice frene asıldım. Ancak araç hızını kesmeyerek aksine daha da hızlanmaya başladı. Dörtlüleri yakarak kornaya uzun uzun bastım. Önüme çıkan araçlara çarpmamak için aracın direksiyonun sağa kırdım. Ondan sonra devrildim. Bazı vatandaşların beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum" dedi. Umut G. ifadesinde aracın bakımını bir ay önce yaptırdığını ve yüklediği gübrenin 27 ton olduğunu söyledi.