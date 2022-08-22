Gaziantep ve Mardin'deki Türkiye'nin yüreğini yakan kazalara çok yönlü araştırma! 307 metre fren izi, kabak lastikler...

Türkiye, 20 Ağustos'ta tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı. Peş peşe yaşanan trafik kazaları, onlarca vatandaşımızı hayattan kopardı. Soruşturma sürerken, iki kazanın da altından ihmal çıktı...



Milyonlar, Gaziantep'teki yolcu otobüsünün neden olduğu katliam gibi kazayı konuşurken akşam saatlerinde benzer bir olay Mardin Derik'te yaşandı. Freni boşalan TIR, iki araca çarptıktan sonra takla attı. Tam yarım saat sonra bölgeden geçen başka bir TIR da lastiği patlayınca kontrolden çıktı! Yaralılara müdahale eden ekiplerin arasına daldı.

TIR, binaya çarparak durabilirken korkunç olayda adeta can pazarı yaşandı. 20 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarından Gülsen Esen , o anları şöyle anlattı: Kıyameti yaşadık. Kimisi oğlunu, kimisi kızını arıyordu. Her yerde ceset vardı!ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. "İhmal, kasıt ne ise bütün süreç tetkik edilecek. Kolluk güçlerimiz de bu konuda çaba içerisinde. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Boğazı düğümleniyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. İki şoför tutuklandı" dedi.