Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gaziantep ve Mardin'deki Türkiye'nin yüreğini yakan kazalara çok yönlü araştırma! 307 metre fren izi, kabak lastikler...

    Mardin’de freni boşalan TIR, iki araca çarptı. Yarım saat sonra ise lastiği patlayan başka bir TIR, kontrolden çıktı! Yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına daldı. 20 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma açıldı. İki şoför tutuklandı.

    Çok yönlü araştırma!

    Türkiye, 20 Ağustos'ta tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı. Peş peşe yaşanan trafik kazaları, onlarca vatandaşımızı hayattan kopardı. Soruşturma sürerken, iki kazanın da altından ihmal çıktı...

    Milyonlar, Gaziantep'teki yolcu otobüsünün neden olduğu katliam gibi kazayı konuşurken akşam saatlerinde benzer bir olay Mardin Derik'te yaşandı. Freni boşalan TIR, iki araca çarptıktan sonra takla attı. Tam yarım saat sonra bölgeden geçen başka bir TIR da lastiği patlayınca kontrolden çıktı! Yaralılara müdahale eden ekiplerin arasına daldı.


    'KIYAMETİ YAŞADIK'
    TIR, binaya çarparak durabilirken korkunç olayda adeta can pazarı yaşandı. 20 kişi hayatını kaybetti. 26 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarından Gülsen Esen, o anları şöyle anlattı: Kıyameti yaşadık. Kimisi oğlunu, kimisi kızını arıyordu. Her yerde ceset vardı!

    İHMAL İDDİASI...
    Kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. "İhmal, kasıt ne ise bütün süreç tetkik edilecek. Kolluk güçlerimiz de bu konuda çaba içerisinde. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyeceği sözü kalmıyor. Boğazı düğümleniyor. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetliyle kazazedemizin ve ailelerimizin yanındayız. İki şoför tutuklandı" dedi.



    GÖREVE YENİ BAŞLAMIŞTI
    Korkunç     kazada polis memuru Yahya Ergin şehadete erdi. Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ'dan Mardin Derik'e tayin olduğu belirtildi. 33 yaşındaki Ergin için Çanakkale'de cenaze töreni düzenlendi. Eşi Ebru ve annesi Ayfer Ergin'in gözyaşları bir an olsun dinmedi.



    FACİANIN ŞİFRESİ: 130 KİLOMETRE HIZLA GİTTİ, 307 METRE SÜRÜKLENDİ
    Gaziantep'te kontrolden çıkan yolcu otobüsü, ölüm saçtı! 15 kişiyi hayattan kopardı. Şoför Abdulkadir Memiş, kazayı şöyle anlattı: Kazayı gördüm. Bir anda hakimiyetimi kaybettim. Manevra yaptım, ancak başaramadım



        Acının bir diğer adresi de Gaziantep'ti. GaziantepŞanlıurfa Otoyolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, kaza yapan araca yardıma giden 2 ambulans, itfaiye ve canlı yayın aracını ezdi. Korkunç kazada 15 kişi can verdi.



        İlk tespitlere göre kaza, aşırı hız sebebiyle meydana geldi. Jandarma'nın olay yerinde yaptığı incelemede 307 metre fren izi tespit edildi. Takometrenin 130 kilometre hızda takılı kaldığı belirlendi. Otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise ifadesinde şunları söyledi: Kazayı görünce direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yaptım. Ancak otobüs devrildi.



        TÜRKİYE AĞLADI
        Kazada hayatını kaybeden 16 kişi için dün cenaze töreni yapıldı. Sağlıkçı Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüleri Abdullah Kütük (50) ve Halil Özden (33) ile İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) gözyaşlarıyla uğurlandı. İtfaiye personeli Mehmet Polat'ın kızı Eylül Polat, babasını tabutuna sarıldı. Sözleri yürem yaktı: Sen benim aşkımdın. Ben başımı kimin dizine dayayacağım... (Mehmet BONCUK)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sinekle kesintisiz mücadele
        Haberler Güncel Gaziantep ve Mardin'deki Türkiye'nin yüreğini yakan kazalara çok yönlü araştırma! 307 metre fren izi, kabak lastikler...
            SON DAKİKA