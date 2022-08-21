Mardin ve Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu
Son dakika haberine göre Gaziantep ve Mardin'de yaşanan feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi. Törende ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.
21.08.2022 14:06 - Son Güncelleme: 21.08.2022 14:06
Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.
Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.