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Mardin ve Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu

Son dakika haberine göre Gaziantep ve Mardin'de yaşanan feci kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi. Törende ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

21.08.2022 14:06 - Son Güncelleme: 21.08.2022 14:06
Mardin ve Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu

MARDİN
Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

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Mardin ve Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu

Üçyol mevkisinde dün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden 19 kişinin otopsisi tamamlandı.

Mardin ve Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu

Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.

Mardin ve Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu

Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Mardin ve Gaziantep’teki kazada hayatını kaybedenlere veda! Gözyaşları sel oldu

Cenazeler, Bakan Soylu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın katıldığı cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.

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