SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla ilgili açıklamalar! Mardin Derik'te üçüncü bir TIR var mı? HDP'nin iddiası...

Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazalarla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derhal buraya intikal ettik. Kazazedelerimiz ve ailelerimizi ziyaret ettik. Ben öncelikle vakar ve sabırla başından bu yana acılarına rağmen bunu koruyan Derik halkına minnetlerimi sunuyorum.
Allah milletimizi böyle kazalar ve felaketlerle bir daha sınamasın inşaAllah. Cenazelerimizi defnettik. Cenazeler olduktan sonra savcılarımızın, sağlık teşkilatımız herkes elinden geleni yaptı. 4 saat kadar içerisinde otopsi işlemlerimiz tamamlandı. Taziyeler sırasında bir çevreyolu talebi olduğunu bize ilettiler. Vatandaşlarımızın bu talebinin de esas itibarıyla ağır vasıtalar olsun trafik olsun Derik'in içinden geçmemesi için projelerin hazırlanması ile yakın bir zamanda inşallah adım atacak ve hayata geçirmeye çalışacağız. Kaçış rampaları gibi çalışmalar da bu noktada yapılacak.