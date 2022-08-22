Ad ve soyad değişiklik başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek! İşte son tarih

Ad ve soyad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek. Bu gelişmeyi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

'KOTASIZ E-DEVLET DÖNEMİ' BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."