ALES 2 sınav sonuç tarihi | 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2açıklanma tarihi birçok aday tarafından merak ediliyor. 21 Ağustos günü gerçekleştirilen ALES 2 sınavı hakkında detaylar araştırılmaya başladnı. Peki ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları 9 Eylül 2022 günü açıklanacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
ALES soru ve cevaplarının açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru geldi. Yapılan açıklamada "21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.