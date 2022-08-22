Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.08.2022 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2022 11:11
    ABONE OL

    ALES 2 sınav sonuç tarihi | 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ALES 2 açıklanma tarihi birçok aday tarafından merak ediliyor. 21 Ağustos günü gerçekleştirilen ALES 2 sınavı hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Peki, ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ALES 2 sınav sonuç tarihi

    ALES 2açıklanma tarihi birçok aday tarafından merak ediliyor. 21 Ağustos günü gerçekleştirilen ALES 2 sınavı hakkında detaylar araştırılmaya başladnı. Peki ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçları 9 Eylül 2022 günü açıklanacak.

    ALES SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI


    ALES soru ve cevaplarının açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den duyuru geldi. Yapılan açıklamada "21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır." denildi.

        ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sinekle kesintisiz mücadele
        Haberler Haberler ALES 2 sınav sonuç tarihi | 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA