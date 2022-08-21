Mardin’deki katliam gibi kazada TIR şoförünün ifadesine ulaşıldı: Fren patladı duramadım
Gaziantep'teki kahreden kazanın hemen ardından Mardin Derik'ten gelen kaza haberi Türkiye'yi çifte yasa boğdu. Derik'te gübre yüklü TIR iki araca çarpıp devrilmişti. TIR şoförünün ifadesine ulaşıldı. 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün "frenim patladı durmadım" dediği ortaya çıktı.
Mardin'in Derik ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu yakınındaki Kaza dün meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken, saat 17.30 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar, panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu.
ŞOFÖRÜN İFADESİNE İLK KEZ ULAŞILDI
Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün ''Frenim patladı, duramadım'' dediği öğrenilirken detayları CNN TÜRK Muhabiri şu şekilde aktardı: Irak'ın Zaho şehrine götürmek üzere yola çıktığını ifade ediyor. Ürünleri kime götürdüğünü bilmediğini söylemiş. Frenlerin tutmadığını fark ettiğinde iyice frenlere asıldığımı söylüyor. Hızının ne olduğunu bilmediğini söylüyor.
Araç bakımını bir ay önce yaptığını söylüyor.
1 HAFTA ÖNCE DERİK'E TAYİN OLMUŞ
Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin'in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.