Mardin’deki katliam gibi kazada TIR şoförünün ifadesine ulaşıldı: Fren patladı duramadım

ŞOFÖRÜN İFADESİNE İLK KEZ ULAŞILDI

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün ''Frenim patladı, duramadım'' dediği öğrenilirken detayları CNN TÜRK Muhabiri şu şekilde aktardı: Irak'ın Zaho şehrine götürmek üzere yola çıktığını ifade ediyor. Ürünleri kime götürdüğünü bilmediğini söylemiş. Frenlerin tutmadığını fark ettiğinde iyice frenlere asıldığımı söylüyor. Hızının ne olduğunu bilmediğini söylüyor.

Araç bakımını bir ay önce yaptığını söylüyor.