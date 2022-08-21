Son dakika: Mardin'deki facia sonrası 2 TIR sürücü tutuklandı

Mardin Derik'te akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada 1'i polis memuru toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, TIR'ın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.
İKİ TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kazaya neden olan iki tır sürücüsü gözaltına alınmış, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.
Güvenlik sebebiyle Diyarbakır'a getirilen sürücüler, ifadeleri alındıktan sonra Derik Savcılığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandılar.
ŞOFÖRÜN İFADESİNE İLK KEZ ULAŞILDI
Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün ''Frenim patladı, duramadım'' dediği öğrenilirken detayları CNN TÜRK Muhabiri şu şekilde aktardı:
Irak'ın Zaho şehrine götürmek üzere yola çıktığını ifade ediyor. Ürünleri kime götürdüğünü bilmediğini söylemiş. Frenlerin tutmadığını fark ettiğinde iyice frenlere asıldığımı söylüyor. Hızının ne olduğunu bilmediğini söylüyor.
Araç bakımını bir ay önce yaptığını söylüyor.
Yüklediği gübre miktarı için de TIR'ın 29 ton alabildiğini, kendisinin de yüklediği ton miktarının 27 ton olduğunu söylemiş.
Kazayı yaptıktan sonraki durumu hatırlamadığını, insanların kendisini çıkarmak için bayıldığını söylemiş.