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    • 21.08.2022 19:54
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    Son dakika: Mardin'deki facia sonrası 2 TIR sürücü tutuklandı

    Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan TIR iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına dalmıştı. 20 kişi hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR sürücüsü tutuklandı. Öte yandan faciaya sebep olan TIR'ın şoförü ilk ifadesinde ''Frenim patladı, duramadım'' dediği öğrenildi.

    Mardin’deki facia sonrası 2 TIR sürücü tutuklandı

    Mardin Derik'te akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

    Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

    20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Meydana gelen kazada 1'i polis memuru toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

    Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, TIR'ın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    İKİ TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
    Kazaya neden olan iki tır sürücüsü gözaltına alınmış, Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.

    Güvenlik sebebiyle Diyarbakır'a getirilen sürücüler, ifadeleri alındıktan sonra Derik Savcılığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandılar.

    ŞOFÖRÜN İFADESİNE İLK KEZ ULAŞILDI
    Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförünün ''Frenim patladı, duramadım'' dediği öğrenilirken detayları CNN TÜRK Muhabiri şu şekilde aktardı:

    Irak'ın Zaho şehrine götürmek üzere yola çıktığını ifade ediyor. Ürünleri kime götürdüğünü bilmediğini söylemiş. Frenlerin tutmadığını fark ettiğinde iyice frenlere asıldığımı söylüyor. Hızının ne olduğunu bilmediğini söylüyor.

    Araç bakımını bir ay önce yaptığını söylüyor.

    Yüklediği gübre miktarı için de TIR'ın 29 ton alabildiğini, kendisinin de yüklediği ton miktarının 27 ton olduğunu söylemiş.

    Kazayı yaptıktan sonraki durumu hatırlamadığını, insanların kendisini çıkarmak için bayıldığını söylemiş.

        TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
        Türkiye, dün can pazarının yaşandığı iki kaza ile sarsıldı. Gaziantep ve Mardin'deki kazalar, 35 kişiyi hayattan kopardı.

        Kayıpların acısı yaşanırken, kazaların nedenini tespit etmek için çalışmalar sürüyor.



        BAKAN SOYLU KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'deki kazaları belli bir seviyeye düşürdükleri anda böyle bir kaza ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Bakan Soylu, "Daha çok çalışmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Gerek sağlık çalışanlarımız gerek yargı teşkilatlarımız, savcılarımız herkes elinden geleni özellikle cenazelerimizi bekletmeme adına ortaya koydular ve gerçekleştirdiler. Taziye ziyaretlerinde bulunduk" dedi.

        'VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

        Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Vatandaşlarımızın Kızıltepe'de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Çünkü Mazıdağı ile Derik arasındaki yolda bir eğim var. Yüzde 50'lik bir eğim. Ulaştırma Bakanımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik. Vatandaşların gerek ağır vasıtalar gerek trafik yoğunluğunun Derik'ten geçmemesi konusunda bir talebi var, haklılar. Ulaştırma Bakanlığımızın da bir takım projeleri vardı. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılır. Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bu hemen hayata geçirilmeye çalışılacak. Yine bazı vatandaşlarımız da kaçış rampaları gibi rampalar istediler, onları da yapacağız. Ama çevre yolu olduktan sonra belki onlara da ihtiyaç kalmamış olacak. Çok ağır bir sınavdı. 7-8 evladı olan baba, 3 çocuğu olan anne var."



        "KİMİN İHMALİ VARSA BİZ HESABINI SORARIZ"
        Kazalara ilişkin soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü belirten Soylu, "Bir tek eksik görsek vatandaşımızdan ziyade biz hınçlanırız ve gereğini yerine getiririz, bedelini de ödettiririz. Şoförlerin ikisi gözaltında. Biz takip etmek zorundayız çünkü milletimize bir borcumuz var. Milletimiz, devletine itimat ediyor ve devletin bu konuda ortaya koyacağı bütün soruşturmaya ve araştırmaya itimat ediyor. Biz milletimizin bize olan itimatına halel getiremeyiz. Kimin ihmali varsa biz hesabını sorarız, sormak da zorundayız. Bizim görevimiz de tam anlamı ile budur" dedi.

        "SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR"
        Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü yeniden vurgulayan Soylu şu bilgileri de verdi:

        "Sürücüsünden yoluna kadar, aynı zamanda aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmektedir. Hatta sürücüler hangi saatte cep telefonu kullanmışlara kadar. Yani acaba telefon kullanmış da o esnada bir dikkatsizlikle bu iş olmuşa kadar biz soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü arkadaşlarımızla da toplantıda değerlendirdik. Eğer böyle bir şey söz konusuysa bunun hesabı sorulur. Ama bunlar belli olmadan üzerinden bir değerlendirme yapmamız doğru değildir."



            "ÜÇÜNCÜ TIR'IN VARLIĞI GERÇEK DIŞI BİR DEĞERLENDİRME"
            Soylu, üçüncü TIR'ın varlığının gerçek dışı bir değerlendirme olduğunu belirterek, "Olayın üçüncü bir tırın varlığı, ona ateş açıldığı gibi bir değerlendirme gerçek dışı bir değerlendirmedir" dedi.

            Bakan Soylu, kazada yaralananlardan 21'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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