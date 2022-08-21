Son dakika: Mardin'deki facia sonrası 2 TIR sürücü tutuklandı





BAKAN SOYLU KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncelikle Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Soylu, ardından kazalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki kazaları belli bir seviyeye düşürdükleri anda böyle bir kaza ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran Bakan Soylu, "Daha çok çalışmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Gerek sağlık çalışanlarımız gerek yargı teşkilatlarımız, savcılarımız herkes elinden geleni özellikle cenazelerimizi bekletmeme adına ortaya koydular ve gerçekleştirdiler. Taziye ziyaretlerinde bulunduk" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın Kızıltepe'de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Çünkü Mazıdağı ile Derik arasındaki yolda bir eğim var. Yüzde 50'lik bir eğim. Ulaştırma Bakanımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik. Vatandaşların gerek ağır vasıtalar gerek trafik yoğunluğunun Derik'ten geçmemesi konusunda bir talebi var, haklılar. Ulaştırma Bakanlığımızın da bir takım projeleri vardı. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılır. Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bu hemen hayata geçirilmeye çalışılacak. Yine bazı vatandaşlarımız da kaçış rampaları gibi rampalar istediler, onları da yapacağız. Ama çevre yolu olduktan sonra belki onlara da ihtiyaç kalmamış olacak. Çok ağır bir sınavdı. 7-8 evladı olan baba, 3 çocuğu olan anne var."