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    • 06.08.2022 13:51
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    Başkan Erdoğan'dan KPSS'nin iptaline ilişkin flaş açıklama!

    KPSS 2022 Lisans oturumunda çıkan bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından sınavdan önce yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve süreç ÖSYM Başkanının görevden alınmasından KPSS'nin iptaline kadar gitti. Başkan Erdoğan Rusya dönüşü konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. " dedi. Erdoğan, "ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan KPSS’nin iptaline ilişkin flaş açıklama!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtradı.

    Erdoğan KPSS'nin iptaline ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    SORU: KPSS iptal kararınızın detayını merak ediyoruz. Bununla birlikte son duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz? FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, bakıldığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor.

    Başkan Erdoğan soruya şu ifadelerle yanıt verdi:
    "FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.

    GENÇLERİ KANDIRAMADILAR
    Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık.

    ÖSYM ŞAİBELERİ KALDIRARAK YOLUNA DEVAM EDECEK
    Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek."

    KPSS'NİN İPTALİ
    31 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav öncesi bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.

    Kopya iddialarıyla ilgili olarak önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.

    KPSS İPTAL EDİLDİ
    Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi ve Başsavcılık soruşturma başlattı.

    Son olarak KPSS iptal edildi.

    FETÖ PARMAĞI MI VAR?
    Yaşananlar sonrası mercek altına alınan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ iddiaları gündeme geldi.

        YAYINEVİ SAHİBİ HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI
        2010'da KPSS sorularını kendi militanlarına sızdıran sinsi örgütün bu sızmada da parmağı var mı yok mu diye merak edilirken yayınevi sahibi Münir Çelik'in daha önce FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıktı.

        SGK'SIZ FETÖ'CÜ ÇALIŞTIRDI İDDİASI
        Bir diğer bomba ise Yediiklim yayınevinin birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası oldu.

        İddiayı Hürriyet Yazarı Nedim Şener köşesine taşırken Hande Fırat'ta iptale giden yolu ve meselede FETÖ parmağı olup olmadığının tespitine ilişkin nasıl bir çalışma gerçekleştirildiğini ayrıntılarıyla yazdı.

        Nedim Şener yazısında şu ifadelere yer verdi;

        "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sorularından bazılarının, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçıklarındakilerle aynı olması, "Hırsız içerdeyse kapı kilit tutmaz" sözünü tekrar hatırlattı.

        Doğal olarak, herkesin aklına, sadece 2005 ile 2013 arasında KPSS, Polis Akademisi, Polis Koleji, Komiser Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı memurluğu ve konsolosluk memurluğu sınavları, kaymakamlık sınavı, hâkim ve savcı adaylığı sınavı, TSK mülakat sınavlarında hile dahil sekiz yılda 260 bin kişiyi mağdur eden FETÖ geldi.

        ÖSYM'NİN SKANDAL AÇIKLAMASI
        Konunun üç yönü var: Birincisi sınavı gerçekleştiren ÖSYM, ikincisi benzer soruları yayınlayan Yediiklim Yayınevi, üçüncüsü ise sınavın mağdurları.

        ÖSYM'nin olayın ortaya çıkmasından sonraki tutumu tam skandal üstüne skandal. Soruların, yayınlanan soru kitapçılığı ile aynı olduğunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesabından şu mesaj yayınlandı: "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır."

        DDK DEVREYE GİRDİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktu. Daha akşamına iddiaların asılsız olup olmadığı devletin en üst teftiş kurulu olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından açıklandı. 2 Ağustos akşamı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. DDK'nin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Ağustos günü, "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ardından soruları yayınlayan Yediiklim Yayınevi şirketine ait iki adreste Mali Şube tarafından arama yapıldı. Soruşturma ÖSYM'ye de uzanacak.

        Bu skandalın, ÖSYM'nin içindeki birileriyle gerçekleşen münferit bir olay mı yoksa örgütlü mü olduğu Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda çıkacak.

        YEDİİKLİM HAKKINDA İKİ FETÖ SORUŞTURMASI
        YALNIZ         FETÖ'cü bazı hesapların, bir anda Yediiklim Yayınevi'nin sahibi Münir Çelik'in AKP ve MHP'lilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşması, olay ortaya çıkar çıkmaz açılan soruşturmaya rağmen algı operasyonu yürütmesi dikkatlerden kaçmadı.

        Münir Çelik'i biraz daha araştırınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/207810 sayılı soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden adli işlem yaptığı ve hakkında 'Kovuşturmaya Yer Olmadığı'na dair karar verdiğini öğrendim. Çelik ifadesinde, 17/25 Aralık sürecinden önce 5.000 TL kadar kurban bağışı vererek FETÖ'ye maddi yardımda bulunduğunu, Yediiklim isimli şirketin Zaman gazetesine iki aboneliğinin olduğunu ancak daha sonra iptal ettirdiğini söylemiş.

        Öte yandan, Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılık Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 2016/18019 sayılı soruşturma yürüttüğünü öğrendim. Ayrıca üzerinde durulan bir başka konu ise Yediiklim'in birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası.

        ÖSYM'DE 15 FETÖ İHRACI
        BU         bilgiler, KPSS soru skandalının örgütlü işlenmiş bir suç olduğunu göstermeye yeter mi? Bu ancak çok titiz bir soruşturmayla ortaya çıkacak.

        Soru şu: ÖSYM'nin soru havuzundaki sorular mı yayınevine gönderildi, yoksa yayınevinin deneme kitapçığındaki sorular mı soru havuzuna alınıp KPSS sınavında adaylara soruldu?

        Her iki durumda da ÖSYM içinden işbirliği yapanlar olmadan bu skandalın gerçekleşmesi mümkün değil.

            15 Temmuz'dan bu yana kamu kurumları içerisinde en az FETÖ'cü temizliği yapılan kurumların başında ÖSYM geliyor. ÖSYM idari kararla bazı FETÖ'cüleri ihraç etse de, OHAL kapsamında yayınlanan KHK'lar ile bugüne kadar 15 FETÖ mensubu ihraç edildi. Bu kişilerin 14'ünün yaptığı itirazlar reddedildi. Birinin incelemesi de sürüyor.

            Başta da söylediğim gibi olayın üçüncü yönü, sınava girip mağdur olanlar. Evet sınav iptal edildi ama insanların kafasında şüpheler oluştu bir kere. Sadece sınava girenlerin değil, halkın kafasındaki soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkması, faillerin ortaya çıkarılması her şeyden önemli.

            Dediğim gibi, böyle bir skandalın ÖSYM içinden birilerinin dahili olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Bu olay FETÖ ile mücadelenin kesintisiz devamının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece TSK ve emniyet gibi güvenlik bürokrasisinde değil, sivil bürokrasi içinde de bu mücadele kesintisiz sürmeli. Çünkü, hırsız içerdeyse kapı kilit tutmuyor işte."

            Meseleye ilişkin bir diğer yazıda ise Hande Fırat şunları kaleme aldı;

            Beklenen oldu, KPSS iptal edildi. Şaibe varken, dört bir koldan soruşturma yürütülürken en doğru karar verildi.

            Peki bu karar nasıl verildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi, soruşturmalar nasıl yürütülüyor ve ne aşamada? Madde madde anlatayım:

            ERDOĞAN 'İPTAL' DEDİ
            Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun titizlikle ve hızla tamamlanması talimatı verdi.

            Çarşamba akşamı, son durum DDK ve YÖK Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı'na anlatıldı, "Tereddüt olmamalı, soru işareti kalmamalı" denildi. Cumhurbaşkanı da bu durumun önemine dikkat çekerek "iptal" kararı verdi.

            DDK NASIL ÇALIŞIYOR
            DDK müfettişlerinden oluşan uzmanlar heyeti gece-gündüz çalışıyor. Müfettişlerin bir kısmı çalışmalarını ÖSYM'nin içinde yürütüyor.

            120 sorunun tamamı tek tek taranıyor. Her sorunun ilk kaynağına ulaşılmaya çalışılıyor.

            Sorular oluşturulurken, hocalar bir odaya kapanıyor, bazı denetimlerden geçiliyor, havuza konuluyor. İşte bu aşamalar şimdi tek tek inceleniyor. İlgili isimler müfettişlerce dinleniyor.

            Çalıntı mı, sızıntı mı, bu işin herhangi bir yerinde cemaatler ya da terör örgütü var mı? Bu soruların yanıtları soruşturmanın sonunda belli olacak.

            SORUŞTURMA, FETÖ UZMANI ANKARA MALİ ŞUBE'DE
            KPSS soruşturması, FETÖ'nün tüm merkezi sınavlarda soru çaldığı yıllardaki soruşturmaları yürüten bu konuda son derece tecrübeli Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor.

            Bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiasının ardından sözkonusu yayınevinin dershanesi ve yayınevindeki tüm dijital materyallere, soru kitapçıkları, deneme kitapçıkları ve testlere el konuldu. Tüm materyaller şimdi didik didik inceleniyor.

            Hem Ankara'da hem de diğer 7 ilde bulunan imtiyaz sahibi farklı aynı isimdeki dershaneye gidenlerin kimlikleri tespit edildi. Tüm bu illerde sınava girenlerin cevap örüntüleri çıkarılacak. Benzer sorularda üstün bir başarı, olağandışı yüksek puan var mı taranacak.

            Bilirkişilerden oluşturulacak olan heyetin önüne emniyetin bulguları konulacak. İstatistikçilerden, uzman profesörlerden oluşan bilirkişiler mukayese edecekler.

            FETÖ TARAMASI YAPILIYOR
            Bir yandan da FETÖ taraması yapılıyor. Hem yayınevi hem de ÖSYM çalışanlarının ve birinci derece yakınlarının FETÖ terör örgütüyle bağlantısı olup olmadığı tek tek kriterlere göre taranıyor.

            SİBER SUÇLAR VE DEEP İNTERNET İDDİASI
            Siber suçlar şubesi de devrede. Bir yandan elde edilen materyallerin taramasını yapan siber şube, aynı zamanda sosyal medya taramasını da yürütüyor.

            Bu tarama özellikle FETÖ'cü hesaplar üzerinden götürülüyor. FETÖ'cülerin "Bakın 2022'de biz yokken de sorular çalınıyor" propagandasının üzerinde de hassasiyetle duruluyor.

            Deep internet olarak bilinen "Karanlık internette sorular satıldı" iddiası da Ankara Emniyeti'nin gündeminde. Sosyal medyada konuyu gündeme getirenler tespit edildi.

            MASAK DEVREDE
            Ankara Emniyeti'nin talebi ile MASAK da devreye girdi. "Yayınevi çalışanlarından herhangi birinin ÖSYM çalışanlarından biriyle arasında para trafiği yaşanmış mı?" sorusunun yanıtına bakılıyor. Bu araştırmaya çalışanların yakın akrabaları da dahil edildi.

            Hatta bu incelemeye soruların zümre hocaları ve denetim ekibi eklendi.

            HANGİ İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULUYOR
            FETÖ'nün temizlenmesinin ardından soruların bilgisayar üzerinden çalınmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

            Ancak bir para trafiği karşılığında sızma yaşanma ihtimali göz ardı edilmiyor. Hatta bu para trafiğinde FETÖ'nün devrede olup olmadığı da masada.

            Diğer bir ihtimal ise sosyal medya hesaplarındaki mesajlardan da yola çıkarak FETÖ'nün bu durumu bilerek organize ettiği yönünde. Hem "Sadece bizim dönemimizde olmadı" demek için hem de "hükümeti zor durumda bırakmak" amacıyla...

            SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR
            Önce yaklaşık 2.5 milyon civarında sorudan havuz oluşturuluyor.

            Bu havuzdan zümre temsilcileri 600 soru çekiyor.

            Ancak bu işlem kozmik bir bilgisayardan yapılıyor. İnterneti bile olmayan, özel güvenlikli bir bilgisayardan.

            Bilgisayarın bulunduğu alana girmek için de retina taraması gibi bir dizi güvenlik önleminden geçmek gerekiyor.

            SIR CİHAZI DEVREDE
            Çekilen sorular TÜBİTAK tarafından geliştirilen sır cihazına atılıyor.

            Buradan ise Meteksan'a geçiyor. Zümre heyeti burada sorular basılana kadar kapalı kalıyor. 600'lük havuzdan 120 soru çekiliyor.

            SİSTEM GÜVENLİ, PEKİ SIZMA NEREDEN
            FETÖ'nün paralel yapı olarak devlete sızdığı tarihlerde 600 soruyu 120'ye indirmek için Sır Makinesi'ne atılırken bir bilgisayar kullanılıyordu. FETÖ o bilgisayara sızmıştı.

            Özel bir programla 600 soru aynı zamanda FETÖ'cülerin içerdeki bilgisayarına da eşzamanlı gidiyordu. Dışarıya CD ile çıkarılıyordu.

            Bu durum çoktan çökertildi.

            Bu yüzden şu an için emniyet, kişiler arası ilişki ve para trafiğine ağırlık verdi. Ancak bunda terör örgütünün parmağı olup olmadığı da araştırılıyor.

            SONUÇ
            Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile "Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın" diye sınav iptal edildi. Ancak talimatın diğer bir boyutu olayın tüm yönleriyle incelenmesi. Şimdi Ankara Emniyeti ve savcılık deyim yerindeyse didik didik inceleme yapıyor. Yapılacak analiz çalışmalarının ardından bilirkişiler tarafından bir rapor düzenlenecek. Şüpheli bir durum tespit edilirse olağandışılık raporu hazırlanacak. Bu rapor sonucunda adli tahkikat devam ederek derinleşecek, muhtemelen de bir operasyona yol açacaktır."

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