Başkan Erdoğan'dan KPSS'nin iptaline ilişkin flaş açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtradı.
Erdoğan KPSS'nin iptaline ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
SORU: KPSS iptal kararınızın detayını merak ediyoruz. Bununla birlikte son duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz? FETÖ parmağı var mı? Sosyal medya tarandığında, bakıldığında resmi olarak parmağı olmasa da hükümetle gençleri karşı karşıya getirmek isteyen bir FETÖ'cü grubun varlığı çok aşikar görülüyor.
Başkan Erdoğan soruya şu ifadelerle yanıt verdi:
"FETÖ'cü grup mu desek; 6'lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.
GENÇLERİ KANDIRAMADILAR
Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık.
ÖSYM ŞAİBELERİ KALDIRARAK YOLUNA DEVAM EDECEK
Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzey de bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17'sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek."
KPSS'NİN İPTALİ
31 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav öncesi bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.
Kopya iddialarıyla ilgili olarak önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.
KPSS İPTAL EDİLDİ
Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi ve Başsavcılık soruşturma başlattı.
Son olarak KPSS iptal edildi.
FETÖ PARMAĞI MI VAR?
Yaşananlar sonrası mercek altına alınan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ iddiaları gündeme geldi.