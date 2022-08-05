KPSS'deki kopya iddiasında FETÖ parmağı mı var? İşte Yediiklim yayınevi hakkındaki o soruşturma ve iddialar

KPSS 2022 Türkiye'nin gündemine oturdu. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav öncesi bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.
Kopya iddialarıyla ilgili olarak önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.
KPSS İPTAL EDİLDİ
Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi ve Başsavcılık soruşturma başlattı.
Son olarak KPSS iptal edildi.
FETÖ PARMAĞI MI VAR?
Yaşananlar sonrası mercek altına alınan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ iddiaları gündeme geldi.
YAYINEVİ SAHİBİ HAKKINDA FETÖ SORUŞTURMASI
2010'da KPSS sorularını kendi militanlarına sızdıran sinsi örgütün bu sızmada da parmağı var mı yok mu diye merak edilirken yayınevi sahibi Münir Çelik'in daha önce FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıktı.
SGK'SIZ FETÖ'CÜ ÇALIŞTIRDI İDDİASI
Bir diğer bomba ise Yediiklim yayınevinin birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ'cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası oldu.
İddiayı Hürriyet Yazarı Nedim Şener köşesine taşırken Hande Fırat'ta iptale giden yolu ve meselede FETÖ parmağı olup olmadığının tespitine ilişkin nasıl bir çalışma gerçekleştirildiğini ayrıntılarıyla yazdı.
Nedim Şener yazısında şu ifadelere yer verdi;
"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sorularından bazılarının, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçıklarındakilerle aynı olması, "Hırsız içerdeyse kapı kilit tutmaz" sözünü tekrar hatırlattı.
Doğal olarak, herkesin aklına, sadece 2005 ile 2013 arasında KPSS, Polis Akademisi, Polis Koleji, Komiser Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı memurluğu ve konsolosluk memurluğu sınavları, kaymakamlık sınavı, hâkim ve savcı adaylığı sınavı, TSK mülakat sınavlarında hile dahil sekiz yılda 260 bin kişiyi mağdur eden FETÖ geldi.
ÖSYM'NİN SKANDAL AÇIKLAMASI
Konunun üç yönü var: Birincisi sınavı gerçekleştiren ÖSYM, ikincisi benzer soruları yayınlayan Yediiklim Yayınevi, üçüncüsü ise sınavın mağdurları.
ÖSYM'nin olayın ortaya çıkmasından sonraki tutumu tam skandal üstüne skandal. Soruların, yayınlanan soru kitapçılığı ile aynı olduğunun ortaya çıkmasından kısa süre sonra ÖSYM'nin sosyal medya hesabından şu mesaj yayınlandı: "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır."
DDK DEVREYE GİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktu. Daha akşamına iddiaların asılsız olup olmadığı devletin en üst teftiş kurulu olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından açıklandı. 2 Ağustos akşamı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. DDK'nin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Ağustos günü, "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Ardından soruları yayınlayan Yediiklim Yayınevi şirketine ait iki adreste Mali Şube tarafından arama yapıldı. Soruşturma ÖSYM'ye de uzanacak.
Bu skandalın, ÖSYM'nin içindeki birileriyle gerçekleşen münferit bir olay mı yoksa örgütlü mü olduğu Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda çıkacak.