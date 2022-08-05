KPSS'deki kopya iddiasında FETÖ parmağı mı var? İşte Yediiklim yayınevi hakkındaki o soruşturma ve iddialar

15 Temmuz'dan bu yana kamu kurumları içerisinde en az FETÖ'cü temizliği yapılan kurumların başında ÖSYM geliyor. ÖSYM idari kararla bazı FETÖ'cüleri ihraç etse de, OHAL kapsamında yayınlanan KHK'lar ile bugüne kadar 15 FETÖ mensubu ihraç edildi. Bu kişilerin 14'ünün yaptığı itirazlar reddedildi. Birinin incelemesi de sürüyor.

Başta da söylediğim gibi olayın üçüncü yönü, sınava girip mağdur olanlar. Evet sınav iptal edildi ama insanların kafasında şüpheler oluştu bir kere. Sadece sınava girenlerin değil, halkın kafasındaki soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkması, faillerin ortaya çıkarılması her şeyden önemli.

Dediğim gibi, böyle bir skandalın ÖSYM içinden birilerinin dahili olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Bu olay FETÖ ile mücadelenin kesintisiz devamının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sadece TSK ve emniyet gibi güvenlik bürokrasisinde değil, sivil bürokrasi içinde de bu mücadele kesintisiz sürmeli. Çünkü, hırsız içerdeyse kapı kilit tutmuyor işte."

Meseleye ilişkin bir diğer yazıda ise Hande Fırat şunları kaleme aldı;

Beklenen oldu, KPSS iptal edildi. Şaibe varken, dört bir koldan soruşturma yürütülürken en doğru karar verildi.

Peki bu karar nasıl verildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi, soruşturmalar nasıl yürütülüyor ve ne aşamada? Madde madde anlatayım:

ERDOĞAN 'İPTAL' DEDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun titizlikle ve hızla tamamlanması talimatı verdi.

Çarşamba akşamı, son durum DDK ve YÖK Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı'na anlatıldı, "Tereddüt olmamalı, soru işareti kalmamalı" denildi. Cumhurbaşkanı da bu durumun önemine dikkat çekerek "iptal" kararı verdi.

DDK NASIL ÇALIŞIYOR

DDK müfettişlerinden oluşan uzmanlar heyeti gece-gündüz çalışıyor. Müfettişlerin bir kısmı çalışmalarını ÖSYM'nin içinde yürütüyor.

120 sorunun tamamı tek tek taranıyor. Her sorunun ilk kaynağına ulaşılmaya çalışılıyor.

Sorular oluşturulurken, hocalar bir odaya kapanıyor, bazı denetimlerden geçiliyor, havuza konuluyor. İşte bu aşamalar şimdi tek tek inceleniyor. İlgili isimler müfettişlerce dinleniyor.

Çalıntı mı, sızıntı mı, bu işin herhangi bir yerinde cemaatler ya da terör örgütü var mı? Bu soruların yanıtları soruşturmanın sonunda belli olacak.

SORUŞTURMA, FETÖ UZMANI ANKARA MALİ ŞUBE'DE

KPSS soruşturması, FETÖ'nün tüm merkezi sınavlarda soru çaldığı yıllardaki soruşturmaları yürüten bu konuda son derece tecrübeli Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor.

Bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiasının ardından sözkonusu yayınevinin dershanesi ve yayınevindeki tüm dijital materyallere, soru kitapçıkları, deneme kitapçıkları ve testlere el konuldu. Tüm materyaller şimdi didik didik inceleniyor.

Hem Ankara'da hem de diğer 7 ilde bulunan imtiyaz sahibi farklı aynı isimdeki dershaneye gidenlerin kimlikleri tespit edildi. Tüm bu illerde sınava girenlerin cevap örüntüleri çıkarılacak. Benzer sorularda üstün bir başarı, olağandışı yüksek puan var mı taranacak.

Bilirkişilerden oluşturulacak olan heyetin önüne emniyetin bulguları konulacak. İstatistikçilerden, uzman profesörlerden oluşan bilirkişiler mukayese edecekler.