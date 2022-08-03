KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar sonrası DDK'dan açıklama: Gençlerimizin hakkını yedirmeyiz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.
YEDİİKLİM YAYINLARI'NA AİT KIZILAY VE OSTİM'DEKİ İKİ ADRESTE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ
Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.
Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.
2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.