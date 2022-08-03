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    • 04.08.2022 10:19
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    KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar sonrası DDK'dan açıklama: Gençlerimizin hakkını yedirmeyiz

    Son dakika haberi! KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Başkan Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi. Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu. DDK Başkanı Yunus Arıncı, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yediiklim Yayınları’ndaki aramalar tamamlandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.


    YEDİİKLİM YAYINLARI'NA AİT KIZILAY VE OSTİM'DEKİ İKİ ADRESTE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

    Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

    Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

    2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

        Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

        Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.


        "NE TEK BİR GENCİMİZİN HAKKINI YEDİRİRİZ NE DE DEVLETİMİZİN GÜVENİLİRLİĞİNE HALEL GELMESİNE GÖZ YUMARIZ"
        Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.

        Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

        ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
        Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

            AVUKATTAN AÇIKLAMA
            Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

            Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

            Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

            Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

            YAYINEVİ'NİN SAVUNMASI: BENZER 20 SORU YOKTUR
            Yayıncılık hayatına 2003'te dergi yayınlayarak başlayan Yediiklim Yayınevi, Yediiklim Dershaneleri ve Yayınları olarak yola devam etti. Kurum, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin 81 iline ilköğretim 1. sınıftan 12. sınıfa kadar YGS-LYS, YGS, LYS, KPSS, KPSS-A, ALES, DGS, YDS, SBS, POLİSLİK, ASTSUBAYLIK vb. sınavlara yönelik soru kitapları hazırlıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, iddialar konusunda açıklamalarda bulunan Yediiklim Yayınevi'nden yetkililer, "KPSS'de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS'de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

                BAŞKAN ERDOĞAN 'TEK BİR EVLADIMIZ DAHİ MAĞDUR OLMAYACAK'
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını belirterek, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

                SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
                Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



                BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

                Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.

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