KPSS'de kopya iddiasında flaş gelişme! Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar sonrası DDK'dan açıklama: Gençlerimizin hakkını yedirmeyiz

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.