Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1993’teki ’şaibeli’ SSK personel sınavı yeniden gündem oldu!

MÜCADELEYE ŞOV DEDİ

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAİBELİ SSK PERSONEL SINAVI

Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde personel alımı için yaptığı sınavda yaşanan kaos akıllara geldi.

SINAV SONUÇLARI OKUNMADAN KURUMA ALIM YAPILDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü oldığu 1993 yılında kurum 25 yerde sınav açıyor. Alınacak eleman sayısı ise 134 bin olarak belirleniyor. Sınav yapılıyor ancak kurumun deposunda bulunan binlerce sınav kağıdının okunmadığı ve ona rağmen personel alımı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

O dönemi Gazeteci Emin Pazarcı şu ifadelerle aktarmıştı:

"CHP lideri, Genel Müdürlük döneminde SSK'ya personel alırken neler yapmış neler? Teftiş raporlarına yansıyan bazı uygulamalar şöyle: Yönetmelik hiçe sayılmış. Sınavlara bakılmamış bile. Sakat kadrosundan militanlara iş verilmiş.

SINAV KAĞITLARI OKUNMADAN PUAN VERİLMİŞ

Yıl 1993, Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü. Kurum 25 yerde sınav açıyor. Alınacak eleman sayısı ise 134 bin. Önce SSK Personel Yönetmeliği'ne aykırı olarak komisyonlar oluşturuluyor. Sorular Genel Müdürlükçe hazırlanıp sınav yerlerine gönderiliyor. Tarsus'a gönderilen sorular çalınıyor ama sadece Tarsus'taki sınav iptal ediliyor. Diğer yerlerde aynı sorularla sınav yapılıyor. Sonra sınav kağıtları güya değerlendiriliyor. Ama depolardaki kağıtlarda hiçbir komisyon üyesinin imza ve parafı yok. Kurumun Etlik Deposu'nda bulunan binlerce yazılı kağıdının çoğunun köşeleri bile açılmamış. Belli ki hiçbiri okunmamış ve değerlendirmeye alınmamış. Ama SSK'ya eleman alınmış!

Kimler mi? Tabii ki belli isimler!

DÖNEMİN BAKANLARI O İDDİAYI DOĞRULADI

Skandalı o dönemde ben ortaya çıkardım. Akşam'da yer aldı, depolara atılan yazılı kağıtlarının fotoğrafları manşetten yayımlandı. Ardından da bu sınavla ilgili soruşturma açıldı. Sınav kağıtlarının hiç okunmadığını Mehmet Moğultay'ın ardından Çalışma Bakanlığı'na gelen Necati Çelik de doğruladı. Çelik, Kılıçdaroğlu döneminde açılan sınavda kağıtların hiç okunmadığını tespit ettiklerini belirttikten sonra son derece vahim bir açıklama yaptı: