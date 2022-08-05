Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1993’teki ’şaibeli’ SSK personel sınavı yeniden gündem oldu!

KPSS 2022 Türkiye'nin gündemine oturdu.
31 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav öncesi bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.
Kopya iddialarıyla ilgili olarak önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.
2022 KPSS İPTAL EDİLDİ
Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi ve Başsavcılık soruşturma başlattı.
Son olarak KPSS iptal edildi.
Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumlar öğrenciler için mücadele ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.
MÜCADELEYE ŞOV DEDİ
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."
KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAİBELİ SSK PERSONEL SINAVI
Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde personel alımı için yaptığı sınavda yaşanan kaos akıllara geldi.
SINAV SONUÇLARI OKUNMADAN KURUMA ALIM YAPILDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü oldığu 1993 yılında kurum 25 yerde sınav açıyor. Alınacak eleman sayısı ise 134 bin olarak belirleniyor. Sınav yapılıyor ancak kurumun deposunda bulunan binlerce sınav kağıdının okunmadığı ve ona rağmen personel alımı yapıldığı ortaya çıkmıştı.
O dönemi Gazeteci Emin Pazarcı şu ifadelerle aktarmıştı:
"CHP lideri, Genel Müdürlük döneminde SSK'ya personel alırken neler yapmış neler? Teftiş raporlarına yansıyan bazı uygulamalar şöyle: Yönetmelik hiçe sayılmış. Sınavlara bakılmamış bile. Sakat kadrosundan militanlara iş verilmiş.
SINAV KAĞITLARI OKUNMADAN PUAN VERİLMİŞ
Yıl 1993, Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü. Kurum 25 yerde sınav açıyor. Alınacak eleman sayısı ise 134 bin. Önce SSK Personel Yönetmeliği'ne aykırı olarak komisyonlar oluşturuluyor. Sorular Genel Müdürlükçe hazırlanıp sınav yerlerine gönderiliyor. Tarsus'a gönderilen sorular çalınıyor ama sadece Tarsus'taki sınav iptal ediliyor. Diğer yerlerde aynı sorularla sınav yapılıyor. Sonra sınav kağıtları güya değerlendiriliyor. Ama depolardaki kağıtlarda hiçbir komisyon üyesinin imza ve parafı yok. Kurumun Etlik Deposu'nda bulunan binlerce yazılı kağıdının çoğunun köşeleri bile açılmamış. Belli ki hiçbiri okunmamış ve değerlendirmeye alınmamış. Ama SSK'ya eleman alınmış!
Kimler mi? Tabii ki belli isimler!
DÖNEMİN BAKANLARI O İDDİAYI DOĞRULADI
Skandalı o dönemde ben ortaya çıkardım. Akşam'da yer aldı, depolara atılan yazılı kağıtlarının fotoğrafları manşetten yayımlandı. Ardından da bu sınavla ilgili soruşturma açıldı. Sınav kağıtlarının hiç okunmadığını Mehmet Moğultay'ın ardından Çalışma Bakanlığı'na gelen Necati Çelik de doğruladı. Çelik, Kılıçdaroğlu döneminde açılan sınavda kağıtların hiç okunmadığını tespit ettiklerini belirttikten sonra son derece vahim bir açıklama yaptı:
DEV-SOLCULAR VE PKK'LILAR İŞE ALINMIŞ
-Eski hükümlü adı altında Dev-Yol, Dev-Sol üyelerini SSK'ya doldurulmuşlar. PKK'nın irtibatta olduğu kişiler hastane başhekimliklerine getirilmişler. Ömür boyu kamu hizmetinden mahrum edilen kişiler SSK'ya alınmış… O dönemde bu açıklama da AKŞAM'da yer aldı.
BİTMEDİ DAHASI VAR…
Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 134 bin insanın umutlarıyla nasıl oynandığı, Teftiş Kurulu Raporları'na da yansıdı. Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez'in hazırladığı raporda tüyler ürperten bölümler vardı. Dönmez, üzerinde inceleme yaptığı 176 SSK personeli ilgili şu tespitlere yer verdi:
O KADAR ÇOK SKANDAL VAR Kİ...
- Sınavda 4 doğru cevap verdiği için 40 puan alması gereken parti yandaşları 70 puan almış gibi gösterilerek işe alındı.
- Sakat kadrosudan sabıkalı eski militanlar işe yerleştirildi.
- 18 yaşını bitirmeyen isimler sınava kabul edildi.
Raporda bu isimler kurum sicil numaraları ile birlikte tek tek sıralandı…
İSTEKLER TEK TEK YERİNE GETİRİLDİ
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