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    • 05.08.2022 16:25
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1993'teki 'şaibeli' SSK personel sınavı yeniden gündem oldu!

    Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından sınavdan önce yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve süreç ÖSYM Başkanının görevden alınmasından KPSS'nin iptaline kadar gitti. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumlar öğrenciler için mücadele ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde personel alımı için yaptığı sınavda yaşanan kaos akıllara geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1993’teki ’şaibeli’ SSK personel sınavı yeniden gündem oldu!

    KPSS 2022 Türkiye'nin gündemine oturdu.

    31 Temmuz'da gerçekleştirilen sınav öncesi bazı soruların Yediiklim isimli yayınevi tarafından yayımlandığı iddiası sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.

    Kopya iddialarıyla ilgili olarak önce ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.

    2022 KPSS İPTAL EDİLDİ
    Ardından Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) konuyla ilgili incelemelerde bulunulması için talimat verildi ve Başsavcılık soruşturma başlattı.

    Son olarak KPSS iptal edildi.

    Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumlar öğrenciler için mücadele ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

    MÜCADELEYE ŞOV DEDİ
    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."

    KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAİBELİ SSK PERSONEL SINAVI
    Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde personel alımı için yaptığı sınavda yaşanan kaos akıllara geldi.

    SINAV SONUÇLARI OKUNMADAN KURUMA ALIM YAPILDI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü oldığu 1993 yılında kurum 25 yerde sınav açıyor. Alınacak eleman sayısı ise 134 bin olarak belirleniyor. Sınav yapılıyor ancak kurumun deposunda bulunan binlerce sınav kağıdının okunmadığı ve ona rağmen personel alımı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

    O dönemi Gazeteci Emin Pazarcı şu ifadelerle aktarmıştı:
    "CHP lideri, Genel Müdürlük döneminde SSK'ya personel alırken neler yapmış neler? Teftiş raporlarına yansıyan bazı uygulamalar şöyle: Yönetmelik hiçe sayılmış. Sınavlara bakılmamış bile. Sakat kadrosundan militanlara iş verilmiş.

    SINAV KAĞITLARI OKUNMADAN PUAN VERİLMİŞ
    Yıl 1993, Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü. Kurum 25 yerde sınav açıyor. Alınacak eleman sayısı ise 134 bin. Önce SSK Personel Yönetmeliği'ne aykırı olarak komisyonlar oluşturuluyor. Sorular Genel Müdürlükçe hazırlanıp sınav yerlerine gönderiliyor. Tarsus'a gönderilen sorular çalınıyor ama sadece Tarsus'taki sınav iptal ediliyor. Diğer yerlerde aynı sorularla sınav yapılıyor. Sonra sınav kağıtları güya değerlendiriliyor. Ama depolardaki kağıtlarda hiçbir komisyon üyesinin imza ve parafı yok. Kurumun Etlik Deposu'nda bulunan binlerce yazılı kağıdının çoğunun köşeleri bile açılmamış. Belli ki hiçbiri okunmamış ve değerlendirmeye alınmamış. Ama SSK'ya eleman alınmış!
    Kimler mi? Tabii ki belli isimler!

    DÖNEMİN BAKANLARI O İDDİAYI DOĞRULADI
    Skandalı o dönemde ben ortaya çıkardım. Akşam'da yer aldı, depolara atılan yazılı kağıtlarının fotoğrafları manşetten yayımlandı. Ardından da bu sınavla ilgili soruşturma açıldı. Sınav kağıtlarının hiç okunmadığını Mehmet Moğultay'ın ardından Çalışma Bakanlığı'na gelen Necati Çelik de doğruladı. Çelik, Kılıçdaroğlu döneminde açılan sınavda kağıtların hiç okunmadığını tespit ettiklerini belirttikten sonra son derece vahim bir açıklama yaptı:

    DEV-SOLCULAR VE PKK'LILAR İŞE ALINMIŞ
    -Eski hükümlü adı altında Dev-Yol, Dev-Sol üyelerini SSK'ya doldurulmuşlar. PKK'nın irtibatta olduğu kişiler hastane başhekimliklerine getirilmişler. Ömür boyu kamu hizmetinden mahrum edilen kişiler SSK'ya alınmış… O dönemde bu açıklama da AKŞAM'da yer aldı.

    BİTMEDİ DAHASI VAR…
    Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde 134 bin insanın umutlarıyla nasıl oynandığı, Teftiş Kurulu Raporları'na da yansıdı. Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Tuncer Dönmez'in hazırladığı raporda tüyler ürperten bölümler vardı. Dönmez, üzerinde inceleme yaptığı 176 SSK personeli ilgili şu tespitlere yer verdi:

    O KADAR ÇOK SKANDAL VAR Kİ...
    - Sınavda 4 doğru cevap verdiği için 40 puan alması gereken parti yandaşları 70 puan almış gibi gösterilerek işe alındı.

    - Sakat kadrosudan sabıkalı eski militanlar işe yerleştirildi.

    - 18 yaşını bitirmeyen isimler sınava kabul edildi.

    Raporda bu isimler kurum sicil numaraları ile birlikte tek tek sıralandı…

    İSTEKLER TEK TEK YERİNE GETİRİLDİ
    Daha istiyor musunuz?..

        Hazırlanan raporlarda torpilin belgeleri de yer aldı… Mesela o dönemde CHP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, 15.9.1999 tarihli bir yazıyla Z.A için Kılıçdaroğlu'na tavassutta bulundu. Z.A sınavı kazanıp işe yerleştirildi. Adana Tekel Başmüdürü Kemal Doğan, Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'dan "SHP Şakirpaşa Delegesi" olduğunu belirttiği S.D'nin işe yerleştirilmesini istedi. O istek de yerine getirildi.

        DEVLETİN KASASINI ZARARA UĞRATMIŞ
        Devam edelim mi?..

        Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdürlüğü döneminde gerçekleşen arsa olayları var. Yandaş belediyelerin arsaları amiyane tabiriyle SSK'ya fahiş fiyatlarla kakalanmış. Yenimahalle Belediyesi'nin prim borçlarına karşılık 2 bin 448 metrekarelik bir arsa Kasım 1995'te 136 milyar lira bedelle devralınmış. Oysa, SSK'nın kendi elemanları devirden 3 ay önce düzenledikleri raporda o araziye sadece 50 milyar değer biçmişler. Ankara Valiliği ise, satıştan sonra o arsa için sadece 24 milyar takdir etmiş.

        Aynı belediyenin Yeniçağ'daki işe yaramaz bir kâgir binası da satın alınmış. Hiç kullanılmayan ve işe yaramayan bu binanın başına maaş verilerek bir de bekçi dikilmiş. Adana Sigorta Müdürlüğü'nün "Kurum alacakları belediyeden nakit olarak tahsil edilebilir" yazısına rağmen, borçlarına mahsuben Ceyhan Belediyesi'nin iki ayrı arsası Eylül 1995'te 49 ve 10 milyar bedelle devralınmış. Adana Valiliği İl Takdir Komisyonu, devirden tam bir yıl sonra bu iki araziyi incelemiş. 49 milyara alınana 32 milyar, 10 milyara alınana da 8 milyar değer biçmiş. SSK tam bir ideolojik çiftlik gibi kullanılmış.

        21 Mart 1997'de Akşam'da yazdığım yazıda, ben de "Maalesef bütün bunları yapanlar, şimdi toplum içinde hiç sıkılmadan gezebiliyorlar" demişim!"

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