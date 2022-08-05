Tartışmalı 2022 KPSS sınavıyla ilgili yeni detay! Aynı dershanedeki 21 öğrencinin cevap anahtarı aynı!





AYNI DERSHANEDEKİ 21 ÖĞRENCİNİN SINAVDAKİ YANITLARI AYNI



Milliyet'te yer alan habere göre, Başlatılan incelemede bir dershanede sınavdan kısa bir süre önce yapılan KPSS denemesindeki soruların bazılarının soru kitapçığında yer aldığı da belirlendi. Aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21'inin sınavdaki yanıtlarının aynı olduğu kaydedildi.

SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?

Soru hazırlama sürecinin belirlendiği Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik'e göre, sınav sorularını hazırlayan herkes, kamu görevlisi sayılıyor. Sorular, şu aşamalardan geçiyor:

Alanında uzmanlaşmış, soru hazırlama tekniklerine vakıf öğretim elemanları, kamu görevlileri ve "diğer kişiler"den oluşan soru yazarları ve denetmenlerin kişisel bilgileri bir veri tabanında toplanıyor. Veri tabanı, Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı tarafından belirli dönemlerde güncelleniyor. Uzmanların seçiminde "ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara yönelik herhangi bir dershane, etüt merkezi, yayınevi ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı" kriteri de göz önünde bulunduruluyor.