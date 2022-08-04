SON DAKİKA! Kopya iddiaları sonrası KPSS iptal edildi | Yeni KPSS sınavı ne zaman olacak? Sınav giriş ücreti ödenecek mi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS'nin kopya iddiaları sonrası iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, "31 Temmuz'da yapılan KPSS iptal edilmiştir.
Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.
DDK: KPSS'NIN İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR
DDK Başkanı Yunus Arıncı da, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"YENİ KPSS TAKVİMİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK"
ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti: "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.