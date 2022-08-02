FETÖ SPK sorularını böyle çalmış! Kod adı: Dua

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'daki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerine düzenlenen operasyonda, üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev aldıkları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde 'dua alma' adı altında temin ederek sınava girenler de dahil kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında FETÖ tarafından Ankara'da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan ve her biri kod isim ile anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, bu evlere sabit kalmak üzere tahsis edilen 'açık hat' diye tabir edilen GSM hatları üzerinden Bylock uygulaması aracılığıyla örgüt içi iletişim kurdukları belirlendi. Evlerde kaldıkları dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak eve tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden tanıdıkları ile görüştüklerine ilişkin HTS kayıtları bulunan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SPK KISMETİ 'KISMETİM' EVİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında S.Y. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede anlatılan detaylarda çalışma evlerinden sorumlu olan 'ablaların' söz konusu evlere de kod isim verdikleri ve 2014-2016 yılları arasında Yıldız, Nakış, Pınar, Nergis, İlker, Mutlu, Kısmetim, Ferda, Orkide, Mehterler, Mehterler-7, Çiğdem, Bal ve 11. Kat isimli toplam 14 ev olduğu tespit edildi. Bu evlerde, eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş hatlar, hatlarda ise Bylock olduğu ortaya çıktı. Evlerde kalan örgüt üyelerinin tamamının kadın olduğu, Bylock üzerinden yaptıkları konuşmaların kamu kurumlarının personel alımı sınavlarına başvurduklarına veya kayıt aldıklarına dair belgeler bulunduğu belirlendi.