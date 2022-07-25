İstanbul Üsküdar'da bir sokak röportajında Suriyeli gence, kalabalığın gösterdiği tepki sosyal medyada gündem olmuştu. Kendisini "Ben bir insanım" diye savunan Suriyeli Ahmet Kanjo, yaşananları A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında anlattı..



Olayın üzerinden 20 gün kadar geçtiğini fakat 3-4 gün önce yayınlandığını söyleyen Kanjo, "Kendimi izlerken, şu an nasıl o kadar sakin kalabildiğime şaşırıyorum. Allah bana o sakinliği verdi, çok şükür." dedi...



TÜRKİYE'NE NEDEN GELDİ?

Türkiye'ye geleli 7 sene olduğunu ifade eden Suriyeli genç, "2015'te ailemle birlikte geldik. Babamın en büyük hedefi okumamızdı. Halep'in köylerinde yaşıyorduk. Ortam bombalanmaktan da fazlaydı. Biz çıktığımızda DEAŞ vardı. Ne rahmet, ne insanlık, ne merhametleri vardı. Köye ilk geldiklerinde okulu kendi karargâhları olarak kullandılar. Boş gördükleri evleri aldılar, kimseyi dinlemeyip dini kullanıyorlardı. İlk düşüncemiz, bir başka bir köye gidelim orada devam edebiliriz dedik. Başka köye gidince devam edemedik, o zaman DEAŞ her yere yayılmıştı." diye konuştu.



TÜRKİYE'YE İLK GELDİĞİNİZDE NE YAPTINIZ?

Ülke sınırlarına ilk girdiklerinde, Gaziantep'te bir okulda kalan ağabeylerinin yanına gittiklerini söyleyen Kanjo, "İstanbul'da teyzem vardı, durumları biraz iyiydi. Orada 6 ay kaldık. Biraz geciksek de okula başladık. Dördüncü sınıfı okumadım. İlk geldiğimizde durumlar zordu, çalışmak zorunda kaldık. 10 yaşında çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİNİ TÜRKİYE'DE Mİ GÖRÜYORSUN?

Geleceğine ilişkin fikri sorulan Suriyeli genç, "Açıkçası vatanını kimse bırakmak istemez. Ama biz bırakmak zorunda kaldık. En önemlisi eğitimken biz eğitim göremiyorduk. Okullarımız kapanmıştı, her şey bitmişti. İleride durum düzelirse, okullar doğru düzgün şekilde başlarsa, güvenlik sağlanırsa ben değil tüm Suriyeliler dönmek ister." dedi.

HASTANELERDE SURİYELİLERE RANDEVUSUZ VE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ Mİ VAR?

Kamuoyunda Suriyeliler hakkında dolaşan iddialara da tek tek yanıt veren Kanjo, "Hastaneye gittiğimizde, ücretsizden önce şunu duydum. Sıra önceliği varmış diyorlar, ben randevu bile alamıyordum. Öyle bir şey kesinlikle yok. Herkes gibi sıra bekliyorlar. Bana gösterilen tepkinin Türk halkını temsil ettiğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

SURİYELİLERE HER AY MAAŞ YATIRILIYOR MU?

"Maaş yatıyor size, çalışma hakkınız da yokmuş." şeklindeki soruya da yanıt veren Kanjo, "Maaş kişi başı 100-150 TL yatıyor, kimden yatıyor. Yatıyorsa Türkiye Devleti'nden değil, bu ekonomik durumda. Gelen paralar Avrupa Birliğinden geliyor, dağıtılan maaş dediğimiz şey de 150-200 liralık bir para. Kaymakama gitmiştik, başvuru yapmıştık sonuçta almıştık 6 ayda bir 600 TL verilecek dediler." dedi.

SURİYELİLERE SINAVSIZ ÜNİVERSİTE İMKANI VAR MI?

Türkiye'de Suriyelilerin sınavsız üniversitelere girdiği iddialarına ilişkin de konuşan Kanjo, "Suriye'de kalanların eğitimi ya durdu ya da aksadı. Ya da Türkiye'ye geldiler çalışıyorlar. Ben açık öğretimden devam ediyorum. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) sınavına hazırlanıyorum. 'Üniversiteye girişleri sınavsız' deniliyor. Aynen, o yüzden sınavsız girildiği için sınava çalışıyorum. YÖS, tek ders olduğu için daha kolay gözüküyor. Ama örneğin İstanbul Üniversitesi çok yer vermiyor. Benim İstanbul Üniversitesine girmem çok zor. Hem Suriye hem Türk olduğum için çok zor. Artık Suriyelilerin üniversitelere girişleri çok zor. Tepkilerden dolayı üniversiteler zorluk çıkarıyor. Bundan sonra YÖS yok, 8. Sınıfa giren öğrenciler sınava giremiyor." diye konuştu.



Söz konuus zorlukları sadece kendisinin değil birçok öğrencinin yaşadığını ifade eden Suriyeli genç, "Cezayirli, Filistinli arkadaşlarım da bizi Suriyeli sanıp ırkçılık yapıyorlar diyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.