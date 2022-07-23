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    • Güncel
    • 23.07.2022 23:40
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    • 23.07.2022 23:40
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    Selde tatilde, karda balıkçıda, depremde kayakta olan Ekrem İmamoğlu'nun vasat yönetimini algılarla perdeleme sanatı

    Göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u adeta hizmet fakiri bir duruma sokan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliğini algılarla perdeleme girişimi sürüyor. PR'a ve şova dayalı belediyecilik anlayışı ile İstanbulluyu hizmetten mahrum bırakan İmamoğlu, her seferinde 'engelleniyoruz' söylemine sığınarak kendisine çıkış yolu aradı. İstanbul'u kaderine terk eden İBB Başkanı, hizmet siyaseti yapacağına söz tüccarlığına soyunarak hükümeti hedef aldı. Akla ziyan açıklamaları ile komik duruma düşen İmamoğlu, "efektif çözümler getirmeye devam edeceğiz" dedi. Takvim.com.tr, İstanbul'a reva görülen 'efektif' çözümleri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşbilmezliği ve vasat yönetimi algılarla perdeleme sanatı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbilmeziliğini ve vasat yönetimini algılarla perdelemeye devam ediyor.

    Göreve geldiği 2019'dan bu yana izlediği hizmetten uzak, PR'a ve şova dayalı belediyecilik anlayışı ile İstanbul'u ve İstanbullu'yu mahrum bırakan İmamoğlu, 16 milyonluk megakenti adeta hizmet fakiri etti.



    İSTANBULLU CANINDAN BEZDİ
    İETT ve metro arızaları ile baş gösteren vasat yönetim anlayışı, yandaşa verilen ihale ile içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştı. Megakentte gün aşırı meydana gelen İETT vukuatları ve arıza nedeniyle yollarda kalan otobüsler İstanbulluyu canından bezdirdi.

    'ENGELLENİYORUZ' ALGISI İLE ÇIKIŞ YOLU ARADI
    Tüm bu yaşananların gölgesinde belediyeciliği noksan Ekrem İmamoğlu, hizmet siyaseti yapacağına söz tüccarlığı soyunup 'engelleniyoruz' algısına sığınırak her seferinde kendisine ve ekibine çıkış yolu aradı.



    Ancak yalan ve iftira kampanyaları ile yol alan İmamoğlu'nun gerçeklerle yüzleşmesi çok da geç olmadı.

    SELDE TATİL, KARDA BALIKÇI, DEPREMDE KAYAK MERKEZİ
    İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan, deprem için Elazığ'a gidip akabinde Palandöken'de kayak keyfi yapan İBB Başkanı, toplumun her kesiminden büyük tepkilerle yüzleşti.



        VASAT YÖNETİMİ ALGILARLA PERDELEME GİRİŞİMİ
        Bu gelişmeler ışığında işbilmeziliğini ve vasat yönetimini algılarla perdelemeye devam eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da tepki çeken açıklamalara imza attı.

        Göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u hizmet fakiri edip kaderine terk eden İmamoğlu, Türkiye'de yönetim krizi olduğunu iddia edip, ülkenin ehil eller tarafından yönetilmediği şeklinde skandal sözler sarf etti.



        AKLA ZİYAN AÇIKLAMALARLA KOMİK DURUMA DÜŞTÜ
        Daha önce de 'engelleniyoruz' söylemine sığınarak tamamıyla algıya dayalı bir siyaset izleyen CHP'li İBB Başkanı bu sefer de hükümeti İstanbul'a yapılan hizmetlere saldırmak ile suçladı.

        Akla ziyan açıklamaları ile komik duruma düşen Ekrem İmamoğlu, "16 milyon için hizmet üretmeye, efektif çözümler getirmeye devam edeceğiz" dedi.

        İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL'A REVA GÖRDÜĞÜ 'EFEKTİF' ÇÖZÜMLER
        CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a reva gördüğü 'efektif' çözümleri sizler için derledik.


        - Ulaşımı ucuzlatacağını vaat eden İmamoğlu yönetimi, ulaşımda fahiş zamlar yaptı.


        - CHP'li İBB'ye bağlı İETT araçları ve metrobüslerden gün aşırı arıza ve kaza haberleri eksik olmadı


            - Çırağan ve Emirgan'daki tarihi ağaçlar, CHP'li İBB eliyle katledildi.


            - İstanbul'da AK Parti döneminde dikey bahçelerle yaşayan duvarlar CHP döneminde reklam panosu oldu.

            - Haliç kaderine terk edildi. Kötü koku ve renk değişimleri nedeniyle

            - Suya peş peşe yapılan zamlar İstanbulluyu canından bezdirdi.

            - Her yıl zarar açıklayan İSPARK'ta ücret tarifelerine zam üstüne zam yapıldı
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            Haberler Güncel Selde tatilde, karda balıkçıda, depremde kayakta olan Ekrem İmamoğlu'nun vasat yönetimini algılarla perdeleme sanatı
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