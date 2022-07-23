Selde tatilde, karda balıkçıda, depremde kayakta olan Ekrem İmamoğlu'nun vasat yönetimini algılarla perdeleme sanatı





Ancak yalan ve iftira kampanyaları ile yol alan İmamoğlu'nun gerçeklerle yüzleşmesi çok da geç olmadı.



SELDE TATİL, KARDA BALIKÇI, DEPREMDE KAYAK MERKEZİ

İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan, deprem için Elazığ'a gidip akabinde Palandöken'de kayak keyfi yapan İBB Başkanı, toplumun her kesiminden büyük tepkilerle yüzleşti.