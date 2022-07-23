Selde tatilde, karda balıkçıda, depremde kayakta olan Ekrem İmamoğlu'nun vasat yönetimini algılarla perdeleme sanatı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbilmeziliğini ve vasat yönetimini algılarla perdelemeye devam ediyor.
Göreve geldiği 2019'dan bu yana izlediği hizmetten uzak, PR'a ve şova dayalı belediyecilik anlayışı ile İstanbul'u ve İstanbullu'yu mahrum bırakan İmamoğlu, 16 milyonluk megakenti adeta hizmet fakiri etti.
İSTANBULLU CANINDAN BEZDİ
İETT ve metro arızaları ile baş gösteren vasat yönetim anlayışı, yandaşa verilen ihale ile içinden çıkılmaz bir boyuta ulaştı. Megakentte gün aşırı meydana gelen İETT vukuatları ve arıza nedeniyle yollarda kalan otobüsler İstanbulluyu canından bezdirdi.
'ENGELLENİYORUZ' ALGISI İLE ÇIKIŞ YOLU ARADI
Tüm bu yaşananların gölgesinde belediyeciliği noksan Ekrem İmamoğlu, hizmet siyaseti yapacağına söz tüccarlığı soyunup 'engelleniyoruz' algısına sığınırak her seferinde kendisine ve ekibine çıkış yolu aradı.
Ancak yalan ve iftira kampanyaları ile yol alan İmamoğlu'nun gerçeklerle yüzleşmesi çok da geç olmadı.
SELDE TATİL, KARDA BALIKÇI, DEPREMDE KAYAK MERKEZİ
İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan, deprem için Elazığ'a gidip akabinde Palandöken'de kayak keyfi yapan İBB Başkanı, toplumun her kesiminden büyük tepkilerle yüzleşti.