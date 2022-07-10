İstanbul'da AK Parti döneminde dikey bahçelerle yaşayan duvarlar CHP'li İBB döneminde reklam panosu oldu

AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi.

Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla sökülerek bunların yerini grafiti adı verilen absürt çizimler aldı. Altunizade'de sökülen dikey bahçelerin yerine ise reklam panoları konuldu.