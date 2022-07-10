İstanbul'da AK Parti döneminde dikey bahçelerle yaşayan duvarlar CHP'li İBB döneminde reklam panosu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çevre katliamı devam ediyor.
İBB yönetimi, 1 yıl önce şehir genelindeki kara yollarında duvarları süsleyen dikey bahçeleri maliyetli olduğu gerekçesiyle sökme kararı aldı.
AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi.
Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla sökülerek bunların yerini grafiti adı verilen absürt çizimler aldı. Altunizade'de sökülen dikey bahçelerin yerine ise reklam panoları konuldu.
İŞ MAKİINELERİYLE TAHRİP ETTİLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaldırılan yeşilliklerin başka alanlarda kullanılacağını öne sürmesine rağmen, dikey bahçeler iş makinalarıyla kullanılamayacak hale getirildi.