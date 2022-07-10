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    • 10.07.2022 07:26
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    İstanbul'da AK Parti döneminde dikey bahçelerle yaşayan duvarlar CHP'li İBB döneminde reklam panosu oldu

    Son dakika haberi! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin ana yollarını süsleyen ve aynı zamanda gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküp yerine görüntü kirliliği yaratan reklam panoları koydu. Vatandaştan sert tepki geldi: 3 kuruşluk rant uğruna güzellikleri yok ediyorlar.

    Yaşayan duvarlar reklam panosu oldu!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çevre katliamı devam ediyor.

    İBB yönetimi, 1 yıl önce şehir genelindeki kara yollarında duvarları süsleyen dikey bahçeleri maliyetli olduğu gerekçesiyle sökme kararı aldı.

    AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi.

    Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla sökülerek bunların yerini grafiti adı verilen absürt çizimler aldı. Altunizade'de sökülen dikey bahçelerin yerine ise reklam panoları konuldu.

    İŞ MAKİINELERİYLE TAHRİP ETTİLER
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaldırılan yeşilliklerin başka alanlarda kullanılacağını öne sürmesine rağmen, dikey bahçeler iş makinalarıyla kullanılamayacak hale getirildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti. İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetti. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşlar ise İBB'nin dikey bahçeleri söküp yerine reklam panoları koymasına sert tepki gösterdi.



        İsmail Cesur: 3 kuruşluk rant uğruna güzelikleri yok ediyorsunuz. Altunizade'de söktüğünüz dikey bahçenin üzerine yaptığınız reklam panosunu nasıl kullanacaksınız? Bir rant, kazanç kapısı olarak firmalara mı kiralayacaksınız yoksa belediyenizin tanıtımını yapacağınız bir mecra mı olacak?

        Hamza Kızılkaya: 9 Temmuz 2022 Cumartesi saat 12.45. Reklam panoları tamamlanmış. İlk reklam asılmış.

        Göktürk Alp: Yazık oldu... Oysa dikey bahçeler çok güzel düşünülmüş projelerdi.


            Rengarenk çiçeklerle kaplı naturel sanat eseri olan dikey bahçeler, mis gibi kokular yayarken görenlerin de stresini alıyordu.


            Dikey bahçeler iş makineleriyle sökülürken, bitkisel materyaller kullanılamaz hale getirildi.

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            Haberler Güncel İstanbul'da AK Parti döneminde dikey bahçelerle yaşayan duvarlar CHP'li İBB döneminde reklam panosu oldu
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