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    • Güncel
    • 12.07.2022 13:32
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    • 12.07.2022 13:40
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    CHP'li İBB Haliç'i kaderine terk etti! İşte Altın Boynuz'un içler acısı hali

    Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetimine geçmesi sonrası çevre kirliliğiyle anılan Haliç'in içler acısı son hali, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü sosyal medyada gören vatandaşların çektikleri fotoğraflarda da Haliç'in belli noktalarındaki kirlilik göz çarptı.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB Haliç’i kaderine terk etti!

    Haliç'te son günlerde meydana gelen kötü koku ve renk değişimi nedeniyle şikayetler arttı.

    ETKİNLİK ÖNCESİ TEMİZLENDİ
    Vatandaşların şikayetlerine rağmen temizlenmeyen Haliç, geçtiğimiz günlerde İBB kuruluşlarından Spor İstanbul'un yapacağı spor etkinliği öncesinde temizlendi.

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da temizlik çalışmalarını "Haliç çok güzel oldu" notuyla paylaştı.

    CHP'li İBB ise rengi yer yer kahverengiye dönen ve kötü kokuların yükseldiği Haliç'in durumun çok kötü olmadığını savunarak tepki çeken bir açıklama yaptı.

        İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'in "Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim" açıklaması büyük tepki çekti.

        SU YÜZEYİNDE ÇÖPLER BİRİKTİ
        İBB'nin ev sahipliğini yaptığı spor etkinliği sebebiyle temizlenen ancak etkinliğin son bulmasıyla yeniden kaderine terk edilen Haliç'ten yeniden kötü kokular gelmeye başladı.

        Rengi kahverengiye dönen suyun yüzeyinde yer yer çöplerin biriktiği görüldü.

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