CHP'li İBB Haliç'i kaderine terk etti! İşte Altın Boynuz'un içler acısı hali

Haliç'te son günlerde meydana gelen kötü koku ve renk değişimi nedeniyle şikayetler arttı.
ETKİNLİK ÖNCESİ TEMİZLENDİ
Vatandaşların şikayetlerine rağmen temizlenmeyen Haliç, geçtiğimiz günlerde İBB kuruluşlarından Spor İstanbul'un yapacağı spor etkinliği öncesinde temizlendi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da temizlik çalışmalarını "Haliç çok güzel oldu" notuyla paylaştı.
CHP'li İBB ise rengi yer yer kahverengiye dönen ve kötü kokuların yükseldiği Haliç'in durumun çok kötü olmadığını savunarak tepki çeken bir açıklama yaptı.