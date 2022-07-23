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    • Haberler
    • 23.07.2022 23:56
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    • 23.07.2022 23:56
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    2500 polis memuru alımı ne zaman? PMYO 2022 başvuru şartları neler? 2022 PMYO BAŞVURU EKRANI!

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.Peki, PMYO başvuruları ne zaman? PMYO başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2500 polis memuru alımı ne zaman? PMYO 2022 başvuru şartları neler? 2022 PMYO BAŞVURU EKRANI!

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2500 polis memuru adayı alınacak.2022-2023 eğitim öğretin yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2000'i erkek 500'ü kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alınacak. 2022 PMYO başvuru şartları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2500 POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?


    Polis memuru olmak isteyen adaylar 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında "https://www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak başvuru yapabilirler.

    PMYO 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - Lise ve dengi okul mezunu olmak

        - TYT puan türünden en az 250 puan almak,

        - Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise TYT puan türünden en az 200 puan almış olmak

        - 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla (1 Ocak 2022) 26 yaşından gün almamış olmak.
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