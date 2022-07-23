2500 polis memuru alımı ne zaman? PMYO 2022 başvuru şartları neler? 2022 PMYO BAŞVURU EKRANI!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2500 polis memuru adayı alınacak.2022-2023 eğitim öğretin yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2000'i erkek 500'ü kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alınacak. 2022 PMYO başvuru şartları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2500 POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Polis memuru olmak isteyen adaylar 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında "https://www.pa.edu.tr" internet sitesi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak başvuru yapabilirler.
PMYO 2022 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Lise ve dengi okul mezunu olmak