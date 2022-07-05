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    • Güncel
    • 05.07.2022 22:10
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    • 05.07.2022 22:39
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    CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği İETT ihalesinin ceremesini İstanbullu çekiyor! Yine yolda kaldı yolcular el birliğiyle itti

    CHP'li İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyümeye devam ediyor. Yandaşa verilen bakım ihalelerinin ceremesini İstanbullu çekerken arıza haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği Çengelköy'de yaşandı. Seyir halinde arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı. Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

    CHP’li İBB’nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdaki fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyüyor.



    Arızalanan, kazaya karışan araçlar İstanbulluları mağdur ederken bu tarz olayların çok sık tekrar etmesi durumu can sıkıcı boyuta giderdi.



    Öte yandan İETT'lerin bakım ihalelerinin İBB eliyle yandaş şirketlere verilmesi işbilmezliğin yarattığı krizin boyurunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Bilindiği üzere otobüslerin bakımlarını CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketi yürütüyor.

    Tüm bu gelişmeler ışığında İETT yine bildiğimiz gibi arıza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor...

    ÇENGELKÖY'DE ARIZA YAPAN OTOBÜSÜ YOLCULAR İTTİ
    Bunun son örneği İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy'de kayıtlara geçti

    Seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı.



        Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.

        O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
        Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        1 YILDA 158.657 ARIZA
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mercedes'i yetersiz bularak otobüs bakım ihalesini yandaşı CHP vekili Özgür Karabat'a vermişti. 2021 yılında İETT otobüslerinin 158.657 kere arıza yaptığı ortaya çıktı. İstanbulluyu mağdur eden ve arızalarına her gün bir yenisini ekleyen İETT'de bakım İhale bedeli olan 2 milyar TL'yi nerede kullanıldığı sorusu yanıt bekliyor.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği İETT ihalesinin ceremesini İstanbullu çekiyor! Yine yolda kaldı yolcular el birliğiyle itti
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