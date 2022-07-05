CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği İETT ihalesinin ceremesini İstanbullu çekiyor! Yine yolda kaldı yolcular el birliğiyle itti

Tüm bu gelişmeler ışığında İETT yine bildiğimiz gibi arıza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor...



ÇENGELKÖY'DE ARIZA YAPAN OTOBÜSÜ YOLCULAR İTTİ

Bunun son örneği İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Çengelköy'de kayıtlara geçti



Seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı.