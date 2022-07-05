CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği İETT ihalesinin ceremesini İstanbullu çekiyor! Yine yolda kaldı yolcular el birliğiyle itti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdaki fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyüyor.
Arızalanan, kazaya karışan araçlar İstanbulluları mağdur ederken bu tarz olayların çok sık tekrar etmesi durumu can sıkıcı boyuta giderdi.
Öte yandan İETT'lerin bakım ihalelerinin İBB eliyle yandaş şirketlere verilmesi işbilmezliğin yarattığı krizin boyurunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bilindiği üzere otobüslerin bakımlarını CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketi yürütüyor.