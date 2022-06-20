CHP'li İBB'nin Emirgan'daki ağaç katliamına tepki çığ gibi: Geziciler uykuda mısınız?



'İZİN ALDIK' YALANI DA TUTMADI

İBB'nin Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacın kesilmesine ilişkin yaptığı "Emirgan hep genç kalsın diye" başlıklı açıklamada, 420 dönümlük kent içi orman vasfındaki koruda ölen ağaçların kaldırılarak yerine yenilerinin dikildiği, yıllardır yapılan bu işlemle korunun hep yeşil, hep genç kalması sağlandığı belirtildi. Açıklamada; ağaç kesimlerinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan, 2012- 2022 yıllarını kapsayan "Amenajman Planı" çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Koruda yapılacak ağaç kesimlerinde 6831 sayılı Orman Kanunu'na ve yürürlükteki amenajman planına göre OGM'den izin alınması gerekiyor. OGM İstanbul İl Müdürlüğü görevlileri, koruda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yaptıkları denetimlerde 54 ağacın izinsiz kesildiğini tespit etti. Ekipler, Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 'İdari Para Cezası Tutanağı' düzenledi.



TARİHİ MEYDANI YÜRÜNEMEZ HALE GETİRDİLER

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, İBB'nin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenlemesini 2 yıl 9 aydır tamamlayamadığına ilişkin "Beyazıt çile meydanı" başlıklı haberi ardından harekete geçtiği ve meydanın zeminine taşlar döşediği öğrenildi. Vatandaşlar, meydanın zemininde kullanılan taşların tümsek olduğunu, çocukların, kadınların ve yaşlıların meydanda yürümekte güçlük çektiğini söyledi. İ.Ü. Öğretim Üyesi Ufuk Uras, "Meydanı düzenliyoruz diye 3 yılın sonunda, yapa yapa bu saçmalığı mı inşa ediyorsunuz, hiç mi insanda estetik bir kaygı olmaz" ifadelerini kullandı. Diğer vatandaşlar da İBB'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

ENGEBELİ ZEMİN DÜNYADA BİR İLK!

Cihat Zafer: Estetik yok ama kaygı var fakat o da Ekrem İmamoğlu'nda değil İstanbullular'da! Yürünmesi imkânsız engebeli zemin döşemesi de sanırım dünyada bir ilk. Beton denizinde duvar tuğlasından merdiven bile var! Yamalı bohça Beyazıt Meydanı!