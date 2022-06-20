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    • 20.06.2022 07:39
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    CHP'li İBB'nin Emirgan'daki ağaç katliamına tepki çığ gibi: Geziciler uykuda mısınız?

    Son dakika haberi! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan 54 ağacı kesmesine tepkiler sürüyor. Vatandaşlar “İstanbul böyle hoyratlığı haketmiyor. Yeşil, doğa, ağaç sevgisi bu mudur? Bu ayıba son verilmeli. Sorumlular hakkında soruşturma açılmalı” diye ses yükseltti. Öte yandan İBB'nin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenlemesini 2 yıl 9 aydır tamamlayamadığına ilişkin "Beyazıt çile meydanı" başlıklı haberin ardından harekete geçtiği ve meydanın zeminine taşlar döşediği öğrenildi.

    Ağaç katliamına tepki çığ gibi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan 54 ağacı kesmesine tepkiler sürüyor.

    Vatandaşlar, 54 ağacın kesilmesinin çevre katliamı olduğunu belirterek, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da asırlık ağaçları kesiyor sözde çevreci, sanatçı, siyasetçi de ses çıkmıyor" dedi. İşte vatandaşların tepkileri:


    Sinem Çiftçi: Nasıl kıydınız? Evet "Mesele ağaç değil" biz biliyoruz da sözde aktivistler, ünlüler nerede?
    Yuşa Övenç: Yahu siz sözde 3-5 ağaç için ülkeyi velveleye vermemiş miydiniz? Ne oldu şimdi sesiniz bile çıkmıyor. Yazıklar olsun.
    Hatice Olgun: Önce dikey bahçeler, sonra bakılmayıp kesilen asırlık 112 çınar, şimdi Emirgan'da 54 ağaç kıyımı daha ve 3 yılda ilk kez duyduğumuz müsilaj dahil ne çevre katliamları! Vatandaşa hizmetler edilirken kesilen birkaç ağaca ortalığı ayağa kaldıranlar, bu keyfi katliamlara suskun.


    Seda Arslan: Gezi olaylarında ağaç için en ön safta yer alan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si Emirgan Korusu'ndaki 54 dişbudak ağacını kesti.
    Halit Çınarka: Para cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli bir meseledir bu. Yeşili, ağaçları koruduğunu söyleyerek daha önce ortalarda dolaşan birilerinin ideolojik nedenlerle sesini çıkarmaması da ayıp...


        Ali Satan: İstanbul böyle hoyratlığı hak etmiyor. Yeşil, doğa, ağaç sevgisi bu mudur?
        Huriye Tezgelen: Geziciler uykuda mısınız?
        Nurettin Şahin: Orman Kanunu'na göre soruşturma yapılması için Başsavcılık'a suç duyurusunda bulunulmalı.
        Arif Naim: Emirgan'da kesilen ağaçları gördüm ve içim acıdı... İstanbul katlediliyor.
        Özkan Helvacıoğlu: Ne istiyorsunuz ağaçlardan, yeşilden, İstanbul'dan?


        'İZİN ALDIK' YALANI DA TUTMADI
        İBB'nin Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacın kesilmesine ilişkin yaptığı "Emirgan hep genç kalsın diye" başlıklı açıklamada, 420 dönümlük kent içi orman vasfındaki koruda ölen ağaçların kaldırılarak yerine yenilerinin dikildiği, yıllardır yapılan bu işlemle korunun hep yeşil, hep genç kalması sağlandığı belirtildi. Açıklamada; ağaç kesimlerinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan, 2012- 2022 yıllarını kapsayan "Amenajman Planı" çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Koruda yapılacak ağaç kesimlerinde 6831 sayılı Orman Kanunu'na ve yürürlükteki amenajman planına göre OGM'den izin alınması gerekiyor. OGM İstanbul İl Müdürlüğü görevlileri, koruda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yaptıkları denetimlerde 54 ağacın izinsiz kesildiğini tespit etti. Ekipler, Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 'İdari Para Cezası Tutanağı' düzenledi.


        TARİHİ MEYDANI YÜRÜNEMEZ HALE GETİRDİLER
        Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, İBB'nin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenlemesini 2 yıl 9 aydır tamamlayamadığına ilişkin "Beyazıt çile meydanı" başlıklı haberi ardından harekete geçtiği ve meydanın zeminine taşlar döşediği öğrenildi. Vatandaşlar, meydanın zemininde kullanılan taşların tümsek olduğunu, çocukların, kadınların ve yaşlıların meydanda yürümekte güçlük çektiğini söyledi. İ.Ü. Öğretim Üyesi Ufuk Uras, "Meydanı düzenliyoruz diye 3 yılın sonunda, yapa yapa bu saçmalığı mı inşa ediyorsunuz, hiç mi insanda estetik bir kaygı olmaz" ifadelerini kullandı. Diğer vatandaşlar da İBB'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

        ENGEBELİ ZEMİN DÜNYADA BİR İLK!
        Cihat Zafer: Estetik yok ama kaygı var fakat o da Ekrem İmamoğlu'nda değil İstanbullular'da! Yürünmesi imkânsız engebeli zemin döşemesi de sanırım dünyada bir ilk. Beton denizinde duvar tuğlasından merdiven bile var! Yamalı bohça Beyazıt Meydanı!



        DÜŞMEMEK İMKANSIZ
        Ahmet Öz: Eski taşlar böyle değildi. Yüzeyleri düzgündü. Bunlar tümsek. Düşmemek imkânsız.
        Mustafa Uzun: Rezillik...
        Kazım Nehir: İki senedir bitirmeye çalıştıkları meydanın taşları deve hörgücü gibi sivri! Yürümenin imkanı yok! İstanbullu ile resmen alay etmişler. Tarifi olmayan bir işbilmezlik!
        Faruk Paluluoğlu: Taşların üzerinde yürünmüyor. Çocuk arabalı bir bayan düşünün, bastonlu bir yaşlı düşünün. Burayı halka eziyet olsun diye yapmışlar.

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