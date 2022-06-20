CHP'li İBB'nin Emirgan'daki ağaç katliamına tepki çığ gibi: Geziciler uykuda mısınız?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan 54 ağacı kesmesine tepkiler sürüyor.
Vatandaşlar, 54 ağacın kesilmesinin çevre katliamı olduğunu belirterek, "Ekrem İmamoğlu İstanbul'da asırlık ağaçları kesiyor sözde çevreci, sanatçı, siyasetçi de ses çıkmıyor" dedi. İşte vatandaşların tepkileri:
Sinem Çiftçi: Nasıl kıydınız? Evet "Mesele ağaç değil" biz biliyoruz da sözde aktivistler, ünlüler nerede?
Yuşa Övenç: Yahu siz sözde 3-5 ağaç için ülkeyi velveleye vermemiş miydiniz? Ne oldu şimdi sesiniz bile çıkmıyor. Yazıklar olsun.
Hatice Olgun: Önce dikey bahçeler, sonra bakılmayıp kesilen asırlık 112 çınar, şimdi Emirgan'da 54 ağaç kıyımı daha ve 3 yılda ilk kez duyduğumuz müsilaj dahil ne çevre katliamları! Vatandaşa hizmetler edilirken kesilen birkaç ağaca ortalığı ayağa kaldıranlar, bu keyfi katliamlara suskun.
Seda Arslan: Gezi olaylarında ağaç için en ön safta yer alan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'si Emirgan Korusu'ndaki 54 dişbudak ağacını kesti.
Halit Çınarka: Para cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli bir meseledir bu. Yeşili, ağaçları koruduğunu söyleyerek daha önce ortalarda dolaşan birilerinin ideolojik nedenlerle sesini çıkarmaması da ayıp...