HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hayallerini suya mı düşürdü? 6'lı masaya HDP'den çatı aday önerisi mi gelecek? Ekrem İmamoğlu...

2023 seçimleri için toplanan 6'lı masada hala adaylık savaşları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için her şeyi göze alırken 6'lı masanın diğer büyük partisi olan İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.
6'lı masanın sancılı adaylık sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen kulis bilgilerine göre, masa altı ancak masadakileri parmağında oynatan HDP'den Kılıçdaroğlu'na büyük bir darbe geldi. Büyük umutlarla HDP'nin oyunu almak için taklalar atan Kılıçdaroğlu'nun tüm hesapları ise altüst olmak üzere. Gelen kulis bilgilerine göre HDP, 6'lı masanın aday belirleme süreçlerine katılmak istiyor. Ancak adayları Kılıçdaroğlu değil. HDP çatı aday istiyor ve bu isim Ekrem İmamoğlu.
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, şunları yazdı:
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak 6'lı ittifakın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenemedi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda muhalefet cephesinde sancılı bir süreç yaşanıyor.
Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gerilemesini fırsat bilerek bir an önce cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmediğini görüyor. İmamoğlu pes etmediği sürece kendisine tehdit olarak görüyor, son anda cumhurbaşkanı adayı olmasından endişe ediyor. Hazır fırsatı yakalamışken adaylığımı ilan edeyim, son anda bir yol kazası yaşamayayım diye düşünüyor.