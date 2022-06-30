HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık hayallerini suya mı düşürdü? 6'lı masaya HDP'den çatı aday önerisi mi gelecek? Ekrem İmamoğlu...

İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu haksız sayılmaz. Çünkü İmamoğlu iddiasını sürdürüyor. Hem CHP'li belediye başkanlarının Büyükada'daki toplantısında çizdiği profil hem Yenikapı'daki üçüncü yıl şenliğinde yaptığı konuşmalarda zımnen, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım" diyor. Öyle bir cumhurbaşkanı profili çiziyor ki, sadece adı Ekrem soyadı İmamoğlu olsun demiyor. Diktiği elbise sadece ona uyuyor. İmamoğlu nasıl bir cumhurbaşkanı adayı tarifi yapıyor? "Türkiye 2023 yılından 2030 yılına kadar seçimlere girecek. Çalkantılı bir dönem olacak. Bu iş genç insan işi. Enerji isteyen bir iş. Bu iş genç adam işi, yaşlıların işi değil. Bu süreçte 7 yıllık yoğun bir dönem var. Bunun için genç, dinamik ve sabah akşam çalışacak birine ihtiyaç var" diyor.

Peki bu tarif 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'na mı uyuyor yoksa 52 yaşındaki Ekrem İmamoğlu'na mı?