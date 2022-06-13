6+1'lik masada kılıçlar çekildi! Gölge ortak HDP, CHP'ye yanlıyor Meral Akşener masadan kalkıyor: Kavga çok büyük

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde "aday ben olacağım" sinyali verse de bu durum ittifak ortağı İYİ Parti tarafından pek de hoş karşılanmıyor.
AKŞENER'E GÖLGE ORTAK HDP'DEN TEPKİ
Bir yandan da adaylık yolunda isimleri ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile çekişmeye giren Kılıçdaroğlu'na karşı anket oyununa girişen Meral Akşener'e gölge ortak HDP cephesinden tepki geldi.
Edinilen son kulis bilgilerine göre Halkların Demokratik Partisi, masayı yumruklamaya başladı. Kamuoyu önünde seçmenin tepkisini çekmemek için 'ortağımız değil' denen HDP 6'lı muhalefete adaylık için rota çizdi.
HDP'DEN 'YAVAŞ VE AKŞENER' ÇIKIŞI
Yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak.
AKŞENER MASAYI TERK Mİ EDECEK?
HDP'nin Yavaş ve Akşener'e karşı tutumunu Kılıçdaroğlu'na bildirmesinin ardından Akşener'in masayı terk edeceği konuşuluyor.