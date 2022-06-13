6+1'lik masada kılıçlar çekildi! Gölge ortak HDP, CHP'ye yanlıyor Meral Akşener masadan kalkıyor: Kavga çok büyük

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde "aday ben olacağım" sinyali verse de bu durum ittifak ortağı İYİ Parti tarafından pek de hoş karşılanmıyor.