Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.06.2022 01:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2022 01:12
    ABONE OL

    6+1'lik masada kılıçlar çekildi! Gölge ortak HDP, CHP'ye yanlıyor Meral Akşener masadan kalkıyor: Kavga çok büyük

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada adaylık krizi derinleşiyor. HDP'nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e karşı tutum sergilemesi sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık kulislerde bomba etkisi yaratırken; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de masayı terk edeceği konuşuluyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceği konuşulan bir başka konu. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti ve HDP cephesinde de kılıçlar çekildi. Taraflar birbirlerine hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6+1’lik masada kılıçlar çekildi! HDP, CHP ve İP...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde "aday ben olacağım" sinyali verse de bu durum ittifak ortağı İYİ Parti tarafından pek de hoş karşılanmıyor.



    AKŞENER'E GÖLGE ORTAK HDP'DEN TEPKİ
    Bir yandan da adaylık yolunda isimleri ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile çekişmeye giren Kılıçdaroğlu'na karşı anket oyununa girişen Meral Akşener'e gölge ortak HDP cephesinden tepki geldi.

    Edinilen son kulis bilgilerine göre Halkların Demokratik Partisi, masayı yumruklamaya başladı. Kamuoyu önünde seçmenin tepkisini çekmemek için 'ortağımız değil' denen HDP 6'lı muhalefete adaylık için rota çizdi.



    HDP'DEN 'YAVAŞ VE AKŞENER' ÇIKIŞI
    Yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak.

    AKŞENER MASAYI TERK Mİ EDECEK?
    HDP'nin Yavaş ve Akşener'e karşı tutumunu Kılıçdaroğlu'na bildirmesinin ardından Akşener'in masayı terk edeceği konuşuluyor.



        KILIÇDAROĞLU - HDP PAZARLIĞI: CHP LİSTELERİNDEN HDP'Lİ İSİMLER...
        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı pazarlık kulislerde bomba etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday gösterecek.



        İYİ PARTİ'DEN HDP'YE: SINIRINIZI BİLİN
        Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti ve HDP cephesinde kılıçlar çekilmiş vaziyette. Savaşın fitili sosyal medya üzerinden ateşlenmiş olacak ki İYİ Partililer ve HDP'liler peş peşe birbirleri hedef almaya başladı.



        İYİ Parti'den HDP'ye "sınırınızı bilin" çıkışı geldi.




        Meral Akşener'in akrabası Ümit Dikbayır da HDP'lileri hedef alarak 'hadsiz' yakıştırmasında bulundu.



        YUVARLAK MASA DEVRİLECEK Mİ?
        6'lı masanın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girmesi ile yaşanan kriz masayı devirecek cinsten...
            Bakanlık koronavirüs tablosunu duyurdu!
            Haberler Güncel 6+1'lik masada kılıçlar çekildi! Gölge ortak HDP, CHP'ye yanlıyor Meral Akşener masadan kalkıyor: Kavga çok büyük
                SON DAKİKA