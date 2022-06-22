



'ATATÜRK' VE 'TÜRK MİLLETİ' YOK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Bilkent Zirvesi'nin mutabakatında "Atatürk" ve "Türk Milleti" ifadelerinin geçmemesi tüm dikkatleri üzerine topladı.



SOYLU KILIÇDAROĞLU'NA SORMUŞTU: MUTABAKAT METNİNİ HANGİ BÜYÜKELÇİYE DÜZELTTİRDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mart ayında 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adı altında Ahlatlıbel'de yapılan görüşmeye ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.



AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "İlk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin. Cevap ver!" ifadelerini kullandı.



Siyasi kulislerde Soylu'nun kastettiği CHP'deki büyükelçinin, Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz olduğu iddia edildi.

SOYLU'DAN YENİ BOMBA: BÜYÜKELÇİ KASEDİ SERVİS EDERSE...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6'lının metninin düzenleyen Büyükelçiye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. MOBESE ve güvenlik kameralarıyla ilgili hazırlanan yönetmeliğe ilişkin Hürriyet'e konuşan Soylu, "Bir ana muhalefet partisi genel başkanı niye hazırladıkları metni redakte etmek için partisindeki eski bir büyükelçiyle bir ülkenin büyükelçisine gönderir. Kendi arkadaşlarından biri, yarın bir gün bu kasedi savcılığa götürürlerse ne yapacaklar? Bu bilgileri getirenler, yarın öbür gün gittiği büyükelçi üzerinden bu kasedi servis ederse Türkiye'deki siyasetin hali ne olur?" ifadelerini kullandı.

Soylu şunları söyledi:

"Psikolojik harekât başlattılar, itibarsızlaştırma ve ekonomik olarak sıkıştırma. Bir ülkedeki büyükelçiler niçin bildiri yayınlasınlar, bunlar deli mi? Niçin bildiri yayınlıyorlar? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı niye hazırladıkları metni redakte etmek için partisindeki eski bir büyükelçiyle bir ülkenin büyükelçisine gönderir. Kendi arkadaşlarından biri, yarın bir gün bu kasedi savcılığa götürürlerse ne yapacaklar? Ya gittikleri büyükelçi bu kasedi kullanırsa. Bakın 6'lı masa değil, 6 masa. 6 masa iki aks üzerinden kavga ediyor. 2 aks birbirine sürekli çelme takıp, ihbar ediyor. Bu bilgileri getirenler, yarın öbür gün gittiği büyükelçi üzerinden bu kasedi servis ederse Türkiye'deki siyasetin hali ne olur? Ana muhalefet ne hale gelir? Kasedi sızdırdığı zaman bu büyükelçinin kim olduğunu görürsünüz."