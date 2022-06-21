HDP’den 6’lı masaya fezleke tehdidi!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin birçok vekili hakkında, terör üyeliği, propagandası ve birçok başka suç nedeniyle vekilliklerinin düşürülmesine yönelik fezlekeler hazırlandı.
En son PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan Saliha Aydeniz için de süreç başlatıldı.
HDP'Lİ VEKİLLERİN FEZLEKELERİ MECLİS'TE
HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi. Meclis'e gelen fezlekeler, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık."
Gelen fezlekeler arasında Dersim Dağ'ın iki dosyası bulunuyor.