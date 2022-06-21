Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.06.2022 16:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2022 16:52
    ABONE OL

    HDP'den 6'lı masaya fezleke tehdidi!

    PKK’nın kravatlı teröristleri 10 HDP’li vekil için dokunulmazlık fezlekeleri bugün Meclis’e geldi. Fezlekelerin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na havale edilmesinin ardından HDP’yi telaş sardı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 6’lı masanın üyelerini tehdide başladı. Beştaş, “Muhalefet güçlü bir irade ortaya koymalı. Bunlar yırtılıp atılacak fezlekelerdir” ifadelerini kullandı.

    HDP’den 6’lı masaya fezleke tehdidi!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin birçok vekili hakkında, terör üyeliği, propagandası ve birçok başka suç nedeniyle vekilliklerinin düşürülmesine yönelik fezlekeler hazırlandı.

    En son PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan Saliha Aydeniz için de süreç başlatıldı.

    HDP'Lİ VEKİLLERİN FEZLEKELERİ MECLİS'TE
    HDP'li 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi. Meclis'e gelen fezlekeler, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

    Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

    "HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık."

    Gelen fezlekeler arasında Dersim Dağ'ın iki dosyası bulunuyor.

        HDP'DEN 6'LI MASAYA TEHDİT
        Komisyon öncesinde HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Beştaş'ın sözleri, CHP'nin öncülüğünde kurulan 6'lı masa liderlerine talimat niteliğindeydi.

        Muhalefet partilerinin fezlekelere karşı güçlü bir irade koyması gerektiğini belirten HDP'li vekil, kimsenin suçlu olmadığını söyledi.

        "MUHALEFET GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYMALI"
        Meral Danış Beştaş, "Muhalefet güçlü bir irade ortaya koymalı. Adil ve demokratik bir sistemde, yargının birazcık kendini bağımsız ettiği yönetimde, fezlekelerin gideceği yer mahkeme salonları değildir, bunlar yırtılıp atılacak fezlekelerdir. İçinde suç yok, tamamen siyasi saiklerle hazırlanmış fezlekelerdir." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balkan Ninnisi
        Haberler Güncel HDP'den 6'lı masaya fezleke tehdidi!
            SON DAKİKA