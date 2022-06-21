HDP’den 6’lı masaya fezleke tehdidi!

Muhalefet partilerinin fezlekelere karşı güçlü bir irade koyması gerektiğini belirten HDP'li vekil, kimsenin suçlu olmadığını söyledi.

"MUHALEFET GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYMALI"

Meral Danış Beştaş, "Muhalefet güçlü bir irade ortaya koymalı. Adil ve demokratik bir sistemde, yargının birazcık kendini bağımsız ettiği yönetimde, fezlekelerin gideceği yer mahkeme salonları değildir, bunlar yırtılıp atılacak fezlekelerdir. İçinde suç yok, tamamen siyasi saiklerle hazırlanmış fezlekelerdir." diye konuştu.