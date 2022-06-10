CHP'de yine mi kriz? Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakıyor mu? Kukla başkan formülü iddiaları... İmamoğlu'ndan adaylık rövanşı mı?

CHP'DEKİ KOLTUĞA KUKLA BAŞKAN FORMÜLÜ

Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olarak açıklanması durumunda, CHP rozetini çıkararak "tarafsızım" imajı çizeceği öğrenildi. CHP kulislerinden gelen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık rozetini çıkararak kendi yerine bir vekil atayacak. Seçimi kazanması durumunda CHP'den istifa ederek partiden ayrılacak ve CHP'de kurultay süreci başlayacak.

Seçimi kazanamaması durumunda CHP'deki koltuğunu ne olursa olsun kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklar açıklamaz partiden istifa etmeyeceği ve seçim sonucunu bekleyeceği öğrenildi. Olası bir olumsuzluk durumunda partideki koltuğuna geri dönmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, istifa etmeyerek Kurultay sürecinin önüne geçeceği ve yerine atayacağı bir "kukla vekil" ile geri dönüşünü garanti altına almak istediği belirtildi.