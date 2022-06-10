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    • 10.06.2022 13:14
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    • 10.06.2022 13:14
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    CHP'de yine mi kriz? Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakıyor mu? Kukla başkan formülü iddiaları... İmamoğlu'ndan adaylık rövanşı mı?

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşırken, muhalefet cephesi henüz adayını açıklamasa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için tüm hazırlıklarını yapıyor. Cumhurbaşkanlığına aday olup seçimi kaybetmesi durumunda bugüne kadar kaybettiği tüm seçimlerin ardından olduğu gibi CHP'deki koltuğunu kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu, CHP için "kukla başkan" formülü üzerinde çalışıyor. Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz dikti. Takvim.com.tr'nin edindiği kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun "kukla başkan" formülüne karşı çıkan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı rövanşını CHP'nin koltuğuna oturarak almak istediği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    CHP’de yine mi kriz? Kukla başkan formülü iddiaları

    2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Cumhur'un adayı benim" derken, 6'lı muhalefet masasında ise adaylık bilmecesi sürüyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin "Yüreğin varsa ya cumhurbaşkanı adaylığını ya da adayını açıkla" sözlerine rağmen, aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu başta İYİ Parti olmak üzere muhalefetten henüz onay alamadığı için henüz "adayım" diyemedi.

    CHP'NİN ADAYI
    Cumhurbaşkanı adayı olmak için adeta yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin geri plana düşmesiyle birlikte adaylık konusunda iyice umutlandı. "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" sözleriyle de İmamoğlu ve Yavaş'a açık mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle adeta adaylık yürüyüşünü başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından partisinin milletvekilleri ve kurmaylarına da "Gönlümüzün adayı" yerine "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu" cümlesini kurmaları için talimat verdi. Bunun ilk örneğini de CHP'nin Maltepe'de yaptığı mitingde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay verdi. Altay, Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak "Eskiden 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu. O 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu' diye bir algı oturdu" dedi.

    CHP'DEKİ KOLTUĞA KUKLA BAŞKAN FORMÜLÜ
    Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olarak açıklanması durumunda, CHP rozetini çıkararak "tarafsızım" imajı çizeceği öğrenildi. CHP kulislerinden gelen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık rozetini çıkararak kendi yerine bir vekil atayacak. Seçimi kazanması durumunda CHP'den istifa ederek partiden ayrılacak ve CHP'de kurultay süreci başlayacak.

    Seçimi kazanamaması durumunda CHP'deki koltuğunu ne olursa olsun kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklar açıklamaz partiden istifa etmeyeceği ve seçim sonucunu bekleyeceği öğrenildi. Olası bir olumsuzluk durumunda partideki koltuğuna geri dönmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, istifa etmeyerek Kurultay sürecinin önüne geçeceği ve yerine atayacağı bir "kukla vekil" ile geri dönüşünü garanti altına almak istediği belirtildi.



        İMAMOĞLU RÖVANŞ PEŞİNDE
        Parti içerisinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte, başta Canan Kaftancıoğlu olmak üzere İmamoğlu'nu destekleyen kesimin İBB Başkanı'nın cumhurbaşkanı olarak aday gösterilmemesi durumunda CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturması için çalışma yürütmesi bekleniyor. Takvim.com.tr'nin kulislerden edindiği bilgilere göre İmamoğlu cephesinin "kukla başkan" formülüne karşı çıktığı ve "Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsam CHP Genel Başkanlığı benim" görüşünde olduğu öğrenildi.

        Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak seçimi kaybetmesi durumunda CHP'deki görevine geri dönme formülüne karşı çıkan İmamoğlu'nun başarısızlık durumunda Kurultay sürecinin başlatılması için düğmeye basacağı belirtildi. İmamoğlu'nun bu şekilde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmemesinin rövanşını almak istediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

        Takvim.com.tr/Özel Haber

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