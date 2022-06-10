CHP'de yine mi kriz? Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakıyor mu? Kukla başkan formülü iddiaları... İmamoğlu'ndan adaylık rövanşı mı?

2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada "Cumhur'un adayı benim" derken, 6'lı muhalefet masasında ise adaylık bilmecesi sürüyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin "Yüreğin varsa ya cumhurbaşkanı adaylığını ya da adayını açıkla" sözlerine rağmen, aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu başta İYİ Parti olmak üzere muhalefetten henüz onay alamadığı için henüz "adayım" diyemedi.
CHP'NİN ADAYI
Cumhurbaşkanı adayı olmak için adeta yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin geri plana düşmesiyle birlikte adaylık konusunda iyice umutlandı. "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" sözleriyle de İmamoğlu ve Yavaş'a açık mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle adeta adaylık yürüyüşünü başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından partisinin milletvekilleri ve kurmaylarına da "Gönlümüzün adayı" yerine "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu" cümlesini kurmaları için talimat verdi. Bunun ilk örneğini de CHP'nin Maltepe'de yaptığı mitingde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay verdi. Altay, Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak "Eskiden 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu. O 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu' diye bir algı oturdu" dedi.
CHP'DEKİ KOLTUĞA KUKLA BAŞKAN FORMÜLÜ
Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olarak açıklanması durumunda, CHP rozetini çıkararak "tarafsızım" imajı çizeceği öğrenildi. CHP kulislerinden gelen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, genel başkanlık rozetini çıkararak kendi yerine bir vekil atayacak. Seçimi kazanması durumunda CHP'den istifa ederek partiden ayrılacak ve CHP'de kurultay süreci başlayacak.
Seçimi kazanamaması durumunda CHP'deki koltuğunu ne olursa olsun kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklar açıklamaz partiden istifa etmeyeceği ve seçim sonucunu bekleyeceği öğrenildi. Olası bir olumsuzluk durumunda partideki koltuğuna geri dönmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, istifa etmeyerek Kurultay sürecinin önüne geçeceği ve yerine atayacağı bir "kukla vekil" ile geri dönüşünü garanti altına almak istediği belirtildi.