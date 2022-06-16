6'lı masada oyun üstüne oyun pazarlık üstüne pazarlık! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP...

HDP'nin dışardan katıldığı aşikar olan yuvarlak masada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday açıklayamazken oyun ve enrikalar sürüyor.
YENİ SİYASET HOKKABAZLIKLARI
Meral Akşener'in anket oyunlarıyla adını ön plana çıkardığı bilinirken belediye başkanlarını oyun dışına itmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile yakın temasını ve pazarlıklarını sürdürüyor. Son kulislere Akşener'in masadan kalkacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürüyeceği yansımışken 6'lı masadaki siyaset hokkabazlığına yenileri de eklendi.
ASIL AKTÖR CHP, İP VE HDP
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yuvarlak masadaki pazarlıkları yazdı. Övür, Asıl aktörlerin "CHP, İP ve HDP olduğuna dikkat çekerken 6'lı masa ve o masaya AK Parti'yi tırtıklamak için oturtulan "muhafazakâr" siyasetçilerin sadece 'figüran' olduğunu söyledi.
Övür'ün yazısı şu şekilde:
"Bir haftalık iznimin önemli bir kısmını Ankara'da geçirdim. Ankara'da sadece hayat pahalılığını ve kiralık evlerdeki fahiş atışları değil, siyaseti ve siyaset kulislerini de yakından izledim. Kulislerde özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP'liler kesin gözüyle bakıyor. Öyle eminler ki, bırakın 6 artı 1'li masadaki özel hesapları, kendi çevrelerindeki "Ekremci" foncu medyanın saldırılarını bile umursamıyorlar.
Bu da bana, bu konuda Kılıçdaroğlu ile Akşener'in anlaştığını gösteriyor. Aksi halde CHP'liler bu kadar emin olamazdı.