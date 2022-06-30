CHP'li Kıyıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının kasasıydı! Nalbur kod adlı Tolga Ö. yeniden tutuklandı

PARA TOLGA Ö.'NÜN HESABINA

Dosyaya giren bilgilere göre G.Ş. isimli vatandaş doğal SİT alanına konteyner yerleştirmek istedi ve belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Ender Sevinç ise G.Ş.'den 20 bin TL para istedi ve parayı yatırması için kasası olduğu iddia edilen Tolga Ö.'nün hesap numarasını gönderdi. G.Ş. ise hesaba 20 bin TL göndererek dekontu da Whatsapp üzerinden Ender Sevinç'e gönderdi. Sevinç aynı araziye elektrik bağlatmak isteyen G.Ş.'den bu kez rüşvet olarak telefon istedi. G.Ş. ise Sevinç'e telefonun bedeli olan bin 200 doları elden ödedi.