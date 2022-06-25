Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kirli planı deşifre oldu: Erken seçim değil kaos!

Hemen hemen her gün erken seçim açıklaması yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in planlarını deşifre eden Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Mesele sadece muhalefetin sistemi anlamamış olması veya 6'lı masanın anlaşamaması ya da hayat pahalılığının derinleşmesi değil, aynı zamanda ülkede "siyasi kaos" havasının sürmesi de isteniyor. Sürekli seçimi tartışan kaotik bir ülke görüntüsü varsa yatırımcı gelmez. Son günlerde Türkiye'nin bazı ülkelerle yeni ilişkiler kurmasına da bu nedenle karşı çıkılıyor. İşin bam teli tam da burası..." ifadelerini kullandı.

İşte Övür'ün bugünkü yazısı;

KASIMDA ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Muhalefet partilerinin genel seçimlerden bir süre geçtikten sonra "erken seçim" istemeleri doğal karşılanabilir... Eski ucube parlamenter sistem, koalisyonlar nedeniyle buna olanak veriyordu. Ancak Türkiye 2018 seçimleriyle başkanlık sistemine geçti. Buna rağmen muhalefet partileri tam üç yıldır ısrarla bıkmadan usanmadan "erken seçim" çağrısı yapıyor.

Bazen Kemal Kılıçdaroğlu, bazen Meral Akşener tarih bile verdi.

Verdikleri hiçbir tarih de doğru çıkmadı.