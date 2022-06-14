HDP açık pazarlığa başladı! Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Yapmazsanız kendi adayımızla çıkarız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar TBMM'den 6'lı masaya mesaj gönderdi.
Sancar, açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat istediklerini tüm bunların olmaması durumunda ise kendi adaylarını çıkarıp yola devam edeceklerini bildirdi.
HDP'DEN AÇIK PAZARLIK: KABUL ETMEZSENİZ KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Sancar daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı.
Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
TAKVİM.COM.TR KULİSLERİ YAZMIŞTI
Takvim.com.tr dün kulislere dalarak 6+1'in yaşadığı krizi yazmıştı. Kulislere göre Kamuoyu önünde seçmenin tepkisini çekmemek için 'ortağımız değil' denen HDP 6'lı muhalefete adaylık için rota çizdi.
HDP'DEN 'YAVAŞ VE AKŞENER' ÇIKIŞI
Kulislere göre yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak.
Öyle ki HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceklerini belirterek, "Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir." ifadelerini kullanmıştı.