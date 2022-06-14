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    • 14.06.2022 16:44
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    HDP açık pazarlığa başladı! Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Yapmazsanız kendi adayımızla çıkarız

    Muhalefetin adaylık pazarlığı artık açıktan yaşanmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar TBMM'den 6'lı masaya mesaj gönderdi. Mithat Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr dün kulislerden gelişmeleri aktarmış ve HDP'nin Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklemeyeceklerini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yaşanan pazarlığı yazmıştı.

    takvim.com.tr
    Mito açık pazarlığa başladı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar TBMM'den 6'lı masaya mesaj gönderdi.

    Sancar, açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat istediklerini tüm bunların olmaması durumunda ise kendi adaylarını çıkarıp yola devam edeceklerini bildirdi.

    HDP'DEN AÇIK PAZARLIK: KABUL ETMEZSENİZ KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIRIZ
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

    Sancar daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı.

    Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM.COM.TR KULİSLERİ YAZMIŞTI
    Takvim.com.tr dün kulislere dalarak 6+1'in yaşadığı krizi yazmıştı. Kulislere göre Kamuoyu önünde seçmenin tepkisini çekmemek için 'ortağımız değil' denen HDP 6'lı muhalefete adaylık için rota çizdi.

    HDP'DEN 'YAVAŞ VE AKŞENER' ÇIKIŞI
    Kulislere göre yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak.

    Öyle ki HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceklerini belirterek, "Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        HDP'nin Yavaş ve Akşener'e karşı tutumunu Kılıçdaroğlu'na bildirmesinin ardından Akşener'in masayı terk edeceği konuşuluyor.

        HDP'LİLER CHP LİSTESİNDEN...
        Kulislere düşen bir diğer bomba ise Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı pazarlık. Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday gösterecek.

        MASA DEVRİLECEK Mİ?
        6'lı masanın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girmesi ile yaşanan kriz masayı devirecek cinsten... Kulislerde iddia edildiği gibi Akşener masadan kalkarsa Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne olacak? Diğer masa üyeleri nasıl bir tavır alacak? Süreç hızla ilerliyor, gözler yuvarlak masada...
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        Haberler Güncel HDP açık pazarlığa başladı! Mithat Sancar'dan 6'lıya mesaj: Yapmazsanız kendi adayımızla çıkarız
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