Bir tarafta Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener! Kim kimi ezecek?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir tatili daha boş geçmedi. Her fırsatta İstanbul'u terk edip tatile giden İmamoğlu'nun bu kez rotası Karadeniz oldu. Ancak İmamoğlu'nun bu tatili öyle sıradan bir tatil değildi. Adeta cumhurbaşkanı adayı gibi otobüsle mitingler düzenledi, halkla bir araya geldi en dikkat çeken kısım ise yandaş gazetecileri de yanında götürmesi oldu.