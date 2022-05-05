Bir tarafta Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener! Kim kimi ezecek?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir tatili daha boş geçmedi. Her fırsatta İstanbul'u terk edip tatile giden İmamoğlu'nun bu kez rotası Karadeniz oldu. Ancak İmamoğlu'nun bu tatili öyle sıradan bir tatil değildi. Adeta cumhurbaşkanı adayı gibi otobüsle mitingler düzenledi, halkla bir araya geldi en dikkat çeken kısım ise yandaş gazetecileri de yanında götürmesi oldu.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ
Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahati CHP içinde rahatsızlık yaratmakla birlikte pek çok kesimin de tepkisini topladı. O isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Özdağ, İmamoğlu'nun otobüste gazetecilerle çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Neden Mansur Yavaş?Çünkü Türkiye'nin 2. Bir Erdoğan'a ihtiyacı yok.Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları İle yürüyenler Türkiye'yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır'da ayrı İstanbul'da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz.Şovmene değil,liyakate gerek var" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK MANSUR YAVAŞ'I AÇIKLAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı açıklamıştı. Özdağ'ın bu çıkışı 6'lı masada da rahatsızlık yaratmıştı.