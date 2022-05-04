CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri farklı yaptıkları farklı! Mitingden mitinge koşup gazetecilerle poz kesiyor ama sorsan aday değil

2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefet kanadında yaşanan aday krizi, CHP'nin içini de karıştırdı. Seçimlerde aday olmak için adeta yanıp tutuşan ama henüz ittifak ortaklarının onayını alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde adı adaylık için geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "Belediye başkanları işine baksın" ve "Ya bana katılın ya da yolumda çekilin" sözleriyle gözdağı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nda adeta "cumhurbaşkanı adayı" gibi Doğu Karadeniz turuna çıkarak miting yaptı. "Bayramlaşma" maskesiyle başladığı Doğu Karadeniz turunda Rize, Artvin ve Trabzon'a giden Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı edasıyla gazetecilerle poz verirken meydanlarda da miting yaptı. İmamoğlu'nun bu hareketleri Kılıçdaroğlu'na "Asıl sen yolumdan çekil" şeklinde yorumlandı.
İCRAATTE ADAY SÖZDE DEĞİL
Gezi sırasında Trabzon'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yine net bir şekilde yanıt vermedi. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var." sözleriyle adaylık durumuyla ilgili soruya kesin bir dille yanıt vermezken, "adaylık söylentisi benim dışımda gerçekleşen bir durum" imajı çizmeye devam etti.