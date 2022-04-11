'Adayım Mansur Yavaş' diyen Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Güvenmiyoruz, siyasi çizgisine ağır itirazımız var"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın hala Cumhurbaşkanı adayı belli olmuş değil.
İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.
"BÖYLE BİR HEDEFİM YOK"
Yavaş, bugün, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek, Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.