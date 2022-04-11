'Adayım Mansur Yavaş' diyen Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Güvenmiyoruz, siyasi çizgisine ağır itirazımız var"





YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA: "BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN SADECE İŞİNİ YAPMALI"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş" çıkışı soruldu.



Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. İmamoğlu'nun siyasi çıkışlarına gönderme yaptığı düşünülen Yavaş, "Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı." şeklinde konuştu.