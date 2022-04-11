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    • 11.04.2022 22:11
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    • 11.04.2022 22:17
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    'Adayım Mansur Yavaş' diyen Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Güvenmiyoruz, siyasi çizgisine ağır itirazımız var"

    Millet İttifakı'nın 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken bir çıkışa imza atarak adaylık için CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti. Bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na da sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade eden Özdağ, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.

    İmamoğlu’nun siyasi çizgisine ağır itirazımız var

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın hala Cumhurbaşkanı adayı belli olmuş değil.

    İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.



    "BÖYLE BİR HEDEFİM YOK"
    Yavaş, bugün, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek, Özdağ'a, "Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok" cevabını vermişti.



    Konuya ilişkin açıklama yapan Özdağ, bir kez daha Yavaş'ın adaylığını desteklediğinin altını çizdi.



        "EKREM İMAMOĞLU'NA GÜVENMİYORUZ"
        Sunucunun kendisine yönelttiği neden İmamoğlu değil sorusuna da yanıt veren Özdağ, CHP'li İBB Başkanı'nın siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade ederek, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.



        YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA: "BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN SADECE İŞİNİ YAPMALI"
        CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş" çıkışı soruldu.

        Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. İmamoğlu'nun siyasi çıkışlarına gönderme yaptığı düşünülen Yavaş, "Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı." şeklinde konuştu.

        İmamoğlu'na olan desteğiyle bilinen Akşener, Mansur Yavaş'ın bu sözlerinden rahatsız olunca Yavaş'ın cümlesi bitmeden kürsüden ayrıldı, toplantıyı bitirdi.
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        Haberler Güncel 'Adayım Mansur Yavaş' diyen Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: "Güvenmiyoruz, siyasi çizgisine ağır itirazımız var"
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