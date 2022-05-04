Yılmaz Ateş CHP'deki kavgayı açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezle diyaloğu yok

ARANIZDA O KADAR DA DİYALOG YOK MU?

Biri genel başkan diğeri yardımcısı diğeri belediye başkanı bizim aramızda böyle bir diyalog yok mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Benim haberim varsa onun da vardır.' O makama yakışmayan açıklamalar. Partiyi böyle yönetiyorlar işte.

İmamoğlu'nun yaptığı turu meydan okuma olarak görmüyorum diyen Yılmaz Ateş, "Adaylık iddiası olarak okunabilir." ifadelerini kullandı.

"KEPAZELİK"

Yılmaz Ateş ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolumdan çekilin" ifadelerini de "Kepazelik" olarak yorumladı.