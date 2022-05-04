Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.05.2022 22:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2022 23:28
    ABONE OL

    Yılmaz Ateş CHP'deki kavgayı açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezle diyaloğu yok

    CHP'deki adaylık kavgası sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" açıklamasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Sen benim yolumdan çekil" şeklinde mesaj verdiği düşünülürken CHP Genel Başkanı Seyit Torun konuya ilişkin "Ziyaretler ile ilgili ben bilgilendirildim Genel başkanımızın da mutlaka bilgisi vardır" şeklinde muallak bir açıklama yaptı. Meseleyi yorumlayan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş partideki kavgayı anlatarak, "Aralarında diyalog yok" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Aralarında diyalog yok

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı devam ederken zaman zaman Mansur Yavaş'ın ismi de gündeme geliyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta Belediye başkanlarına yönelik "Siz şehirlerinizle ilgilenin" mesajı verdi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN REST
    Son olarak Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki Grup toplantısında "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" açıklamasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

    İMAMOĞLU'NDAN KARADENİZ TURU
    Ekrem İmamoğlu bayramda Trabzon ve Rize'yi de ziyaret ettiği Karadeniz turuna çıktı.

    "SEN BENİM YOLUMDAN ÇEKİL"
    İmamoğlu'nun hamlesi Kılıçdaroğlu'na "Sen benim yolumdan çekil" mesajı olarak yorumlanırken CHP Genel Başkanı Seyit Torun konuya ilişkin "Ziyaretler ile ilgili ben bilgilendirdim Genel başkanımızın da bilgisi vardır" şeklinde muallak bir açıklama yaptı.

    A Haber ekranlarına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş partideki kavgayı ifşa eden açıklamalar yaptı.

    Yılmaz Ateş, "Aralarında diyalog yok" dedi.

    İşte Ateş'in o açıklamaları:

    "Seyit Torun'un söylemine bakınca bir genel başkan yardımcısının söyleyeceği sözler değildir. Şimdi Seyit Bey, İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile yemek yediği zaman, "Bu yalandır iftira atılıyor" dedi. Sonra İmamoğlu açıkladı "Ben yemek yedim" dedi.

    "PARTİ BÖYLE ÇÖKÜYOR VE İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR"
    Genel başkan yardımcısı bu duruma düşmemeli. Bu sözler de sakat sözler. Kardeşim sen belediye başkanından mı çekiniyorsun? 'Ya Ekrem bey kardeşim sen genel başkana bilgi verdin mi?' diyemiyor musun? Ya da 'Genel Başkanım bu senden izin aldı mı?' diye miyor musun? Parti böyle çöküyor ve itibarsızlaştırılıyor.

        ARANIZDA O KADAR DA DİYALOG YOK MU?
        Biri genel başkan diğeri yardımcısı diğeri belediye başkanı bizim aramızda böyle bir diyalog yok mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Benim haberim varsa onun da vardır.' O makama yakışmayan açıklamalar. Partiyi böyle yönetiyorlar işte.

        İmamoğlu'nun yaptığı turu meydan okuma olarak görmüyorum diyen Yılmaz Ateş, "Adaylık iddiası olarak okunabilir." ifadelerini kullandı.

        "KEPAZELİK"
        Yılmaz Ateş ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yolumdan çekilin" ifadelerini de "Kepazelik" olarak yorumladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sığınmacılar üzerinden girişilen manipülasyonun amacı ne?
        Haberler Güncel Yılmaz Ateş CHP'deki kavgayı açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezle diyaloğu yok
            SON DAKİKA