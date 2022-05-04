Yılmaz Ateş CHP'deki kavgayı açıkladı: Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezle diyaloğu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı devam ederken zaman zaman Mansur Yavaş'ın ismi de gündeme geliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta Belediye başkanlarına yönelik "Siz şehirlerinizle ilgilenin" mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN REST
Son olarak Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki Grup toplantısında "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" açıklamasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
İMAMOĞLU'NDAN KARADENİZ TURU
Ekrem İmamoğlu bayramda Trabzon ve Rize'yi de ziyaret ettiği Karadeniz turuna çıktı.
"SEN BENİM YOLUMDAN ÇEKİL"
İmamoğlu'nun hamlesi Kılıçdaroğlu'na "Sen benim yolumdan çekil" mesajı olarak yorumlanırken CHP Genel Başkanı Seyit Torun konuya ilişkin "Ziyaretler ile ilgili ben bilgilendirdim Genel başkanımızın da bilgisi vardır" şeklinde muallak bir açıklama yaptı.
A Haber ekranlarına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş partideki kavgayı ifşa eden açıklamalar yaptı.
Yılmaz Ateş, "Aralarında diyalog yok" dedi.
İşte Ateş'in o açıklamaları:
"Seyit Torun'un söylemine bakınca bir genel başkan yardımcısının söyleyeceği sözler değildir. Şimdi Seyit Bey, İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile yemek yediği zaman, "Bu yalandır iftira atılıyor" dedi. Sonra İmamoğlu açıkladı "Ben yemek yedim" dedi.
"PARTİ BÖYLE ÇÖKÜYOR VE İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR"
Genel başkan yardımcısı bu duruma düşmemeli. Bu sözler de sakat sözler. Kardeşim sen belediye başkanından mı çekiniyorsun? 'Ya Ekrem bey kardeşim sen genel başkana bilgi verdin mi?' diyemiyor musun? Ya da 'Genel Başkanım bu senden izin aldı mı?' diye miyor musun? Parti böyle çöküyor ve itibarsızlaştırılıyor.