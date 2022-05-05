Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yoğun Ramazan mesaisi! Telefon görüşmeleri, ziyaretler, etkinlikler...

Guterres ile biri kabul olmak üzere 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile 2, diğer liderlerle birer kez görüşen Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda da 17 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Erdoğan, ülke liderleriyle başta ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Ramazan kapsamında ilk olarak 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan'ın, 4 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler değerlendirildi.