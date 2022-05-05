Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yoğun Ramazan mesaisi! Telefon görüşmeleri, ziyaretler, etkinlikler...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAMAZAN MESAİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen ramazan mesaisi kapsamında birçok etkinliğe katılırken kabullerin yanı sıra başta şehit yakınları olmak üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabul eden Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TÜRGEV heyetinin de aralarında bulunduğu birçok kişi ve grubu, Ankara ve İstanbul'da kabul etti.
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Şükrü Emre Eren'e devretti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan kanser hastası Halime Özdemir ile 19 Nisan'da telefonda görüntülü görüşen Erdoğan, 23 Nisan'da Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök'e telefonda başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, 24 Nisan'da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan'ın mesajı, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından 1915 olaylarının 107. yılı dolayısıyla düzenlenen ayin öncesi okundu.
Erdoğan, 27 Nisan'da hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi yayımlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuşma yaptı.
Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine 20 Nisan'da, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine 21 Nisan'da başsağlığı mesajı gönderdi.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler ile Suriye'nin kuzeyinde şehit olan polis memurunun ailelerine 23 Nisan'da başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, 25 Nisan'da şehit polis memuru Zafer Mat, bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine de 27 Nisan'da mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Mali, Yemen, Yeni Zelanda, Tayland, Vietnam, Küba ve Kazakistan'ın Ankara büyükelçileri, güven mektuplarını bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Kırklareli Pınarhisar Yolu, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım, Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları ile Fatih Belediyesince hayata geçirilen 25 projenin açılışlarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Mavi Vatan-2022 Tatbikatı, İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı, Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca düzenlenen Üsküdar Buluşmaları ve Sivas'taki "Gönül Sofrası" iftar programı dahil birçok etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Şampiyonu Sakaryaspor'u, Beyaz Grup Şampiyonu Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.